YouTube test een gekke videomogelijkheid

Is dit handig? Het voelt een beetje gek. De nieuwe YouTube videomogelijkheid.

Een video op YouTube kun je niet echt aanpassen. Ja, je kunt de kwaliteit bepalen. En het filmpje langzaam of juist sneller afspelen. Maar dat is het ook wel. De Amerikaanse videosite voegt nu nog een mogelijkheid toe aan deze al bestaande opties.

YouTube test namelijk de videomogelijkheid om te kunnen zoomen tijdens het kijken. Dit is dan op je mobiel natuurlijk, want de meeste computers hebben geen aanraakscherm.

Door met twee vingers te pinchen kun je zoomen in vide. De nieuwe mogelijkheid werd ontdekt door 9to5Google. Het addertje onder het gras is dat alleen betaalde abonnees gebruik kunnen maken van de feature. Je moet dus een abonnement hebben op YouTube Premium om straks in aanmerking te komen voor de functie.

De komende maand test YouTube de functie uit. Op basis van feedback zal er vervolgens gekeken worden of de feature aangepast moet worden of niet. Uiteindelijk zal de functie publiekelijk uitgerold worden.

En dan kun ook jij, mits je een abonnement hebt, zoomen in een video op YouTube. De vraag is een beetje wat deze videomogelijkheid op YouTube nu echt toevoegt. En waarom dit een betaalde functie moet zijn..