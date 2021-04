YouTube test nageaapte functie, maar het is wel een goede! - Apparata

YouTube is op dit moment onder een beperkt aantal gebruikers een goede nieuwe functie aan het testen.

Het bedrijf is begonnen met het testen van de nieuwe functie. Met deze functie kan je snel reacties op een mobiel apparaat bekijken. Precies ‘getimed op het moment dat je een video bekijkt’. Je kon al op de YouTube website een tijdje lang linken naar een deel van een video. Dit kan door simpelweg het huidige tijdstempel in je opmerking te typen.

YouTube test functie

Android Police merkte op dat dit ‘experiment’ van YouTube vergelijkbaar is met die van SoundCloud. Het is niet ongewoon dat functies van concurrenten worden gekopieerd, nu dus ook. Bij SoundCloud kunnen gebruikers opmerkingen die aan specifieke delen van een nummer zijn gekoppeld, zien als vinkjes op de scrobble-balk.

Afbeelding via Android Police

Het geheel is ook aardig gelijkwaardig aan het opnieuw afgespeelde chatgedeelte in een YouTube Live-video als je ernaar kijkt nadat de stream is voltooid. De nieuwe functie is zo goed, omdat je bijvoorbeeld met ‘getimede’ reacties snel naar een stuk van een video kan gaan waar veel positieve reacties zijn. Of als je een filmpje bekijkt van het in elkaar zetten van een kast, maar je zou de hele introductie en het uitpakken willen skippen. Gelijk naar het gedeelte waar jij in de comments leest hoe de deur geplaatst moet worden. Toch handig, want dit soort filmpje duren altijd behoorlijk lang en hiermee kan je sneller vinden wat je zoekt.

YouTube test de functie pas een paar dagen. De functie is maar bij een paar video’s ingeschakeld en toegang is verleend aan een klein aantal mensen. Het is nog maar de vraag of de functie daadwerkelijk uitgerold gaat worden voor ons allemaal. Wij denken dat dit zeker een nuttige toevoeging kan zijn, dat je kan helpen het goede deel van een video te vinden als je het commentaargedeelte leest.