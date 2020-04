YouTube verwijdert nep coronavideo’s

Het videoplatform moet in actie komen om misinformatie te verspreiden.





Complotdenkers en kwaadwillenden gebruiken YouTube om nepnieuws de wereld in te helpen. Naast Facebook en Twitter is ook YouTube een podium voor dit soort makers.

De video’s zijn niet zonder gevaar. Zo hebben diverse complotdenkers COVID-19 weten te linken aan 5G-technologie. Volgens hen kan 5G de schade die het coronavirus brengt verergeren. Pure onzin, maar er zijn mensen die deze informatie ook daadwerkelijk geloven. Het resultaat is dat vandalen in Engeland een 5G-mast in de fik hebben gestoken.

Het is niet de eerste keer dat 5G in een kwaad daglicht komt te staan. Er zijn zelfs demonstraties geweest die de komst van deze nieuwe technologie proberen tegen te houden.

YouTube gaat helpen om nepnieuws te verwijderen op de site. Medewerkers van het bedrijf houden in de gaten wat voor COVID19 en 5G gerelateerde content er op de videosite terecht komt. Beoordeelt YouTube dat de video onzin is, dan zal het Amerikaanse videobedrijf het filmpje verwijderen. (via The Guardian)