YouTuber bouwt zijn eigen PS5 die nog geen 2,5 cm dik is!

Screenshot YouTube/ DIY Perks

De PS5 is nogal dik en daarom heeft deze YouTuber het apparaat een grondige renovatie gegeven.

De Playstation 5 is dé console van dit moment. Het was lastig om er een te krijgen, maar de voorraden nemen toe. Steeds meer mensen hebben er dus een. En dan valt gelijk iets op: het is best een groot gevaarte.

YouTuber bouwt eigen PS5

Dat vond deze YouTuber ook en hij ging aan de slag. Hij bouwde een PS5 die nog geen 2,5 cm dik is. En het koelsysteem is zelfs beter dan dat van het origineel. Sony volgt zijn PlayStation-consoles meestal een paar jaar later op met een slanke versie, maar die tijd is nog niet aangebroken voor de PS5. Terwijl we allemaal wachten op een slankere PS5 die beter in kleine ruimtes zou passen, heeft een YouTuber genaamd DIY Perks er dus al een voor zichzelf gebouwd.

Hij pakte een standaard PS5 en haalde hem uit elkaar. Vervolgens verving hij alles wat vervangen moest worden om de massa van de console kwijt te raken. Hij verving componenten door vergelijkbare onderdelen en zijn eigen zelfgemaakte creaties. Waaronder de nogal corpulente behuizing van de console, om te komen tot een apparaat dat slechts enkele centimeters dik is.

Koelsysteem

Het koelsysteem en de stroomvoorziening zijn groot. Dus wat Perks deed, was zijn eigen waterkoelingssysteem bouwen en de voeding in een lange, slanke externe behuizing plaatsen die achter de tv kan worden geplaatst. Hier valt dat niet op. Hoewel hij een aantal problemen tegenkwam die tijd nodig hadden om op te lossen, was hij in staat om de console uiteindelijk te laten werken. Zijn koelsysteem was zelfs efficiënter dan de standaard PS5’s, gebaseerd op de temperaturen die hij aannam toen hij het uitprobeerde met Horizon Forbidden West.