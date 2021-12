YouTuber crasht eigen vliegtuig met opzet voor views?

Het levert in elk geval genoeg weergaven op. Maar bizar is het wel. Heeft deze YouTuber met opzet zijn vliegtuig gecrasht?

Het is moeilijk om origineel te zijn op YouTube. Bijna alles is al gedaan. Maar ook het opzettelijk crashen van een vliegtuig om weergaven te genereren? Die is nieuw voor ons. En hoewel YouTuber TrevorJacob, een voormalige Olympiër, in de video het laat zien alsof dit echt moet lijken zijn de twijfels enorm. Onder andere Jalopnik heeft er een uitgebreid stuk over geschreven.

YouTuber crasht vliegtuig

En het lijkt ook inderdaad te mooi om waar te zijn. Mooie camerastandpunten. Het vliegtuig dat er opeens geen zin meer in heeft. Een perfecte sprong uit het vliegtuig. En er zonder echte verwondingen vanaf komen. En laten we de sponsor van de video niet vergeten. Het zou zo een perfecte scène uit James Bond of Mission Impossible kunnen zijn. Echter hebben we het hier over een YouTube video.

Op het moment van schrijven heeft de video meer dan 100.000 weergaven. Het filmpje werd op 24 december geupload. De vraag is of TrevorJacob hier zo makkelijk mee wegkomt. Je kunt zo voorstellen dat de Amerikaanse Federal Aviation Administration hier een mening over heeft. Opzet of niet. Kortom, de kans is groot dat dit nog een staartje gaat krijgen..