YouTuber gaat viral door SpaceX terrein te betreden - Apparata

In een poging viral te gaan betrad een YouTuber illegaal het terrein van SpaceX.

Ja, je moet iets bedenken tegenwoordig om nog viral te kunnen gaan. YouTuber Loco VlogS is het gelukt, want hij is nu wereldnieuws. De videomaker wist illegaal het terrein van SpaceX te betreden en kwam zo dichtbij de SN11 raket van het Amerikaanse bedrijf.

YouTuber op SpaceX terrein

Het opmerkelijke was dat Caesar, zoals de YouTuber eigenlijk heet, ongestoord zijn gang kon gaan. Er was geen beveiliging op het terrein dat hem tegenhield. Een soort Alberto Stegeman, maar dan in de Verenigde Staten dus. Het SpaceX terrein is gelokaliseerd in de Amerikaanse staat Texas. Alsof het een soort verlaten pretpark is loopt de videomaker in al zijn nieuwsgierigheid rond.

Monica Witt, woordvoer bij NASA, zegt dat de organisatie samen met SpaceX een onderzoek is gestart naar het incident. Ze willen natuurlijk herhaling voorkomen, want de actie van de YouTuber kan een copycat effect hebben. De bewuste video is inmiddels verwijderd en Loco VlogS heeft in een latere video op zijn kanaal zijn excuses aangeboden. Dat filmpje kun je hieronder bekijken. Er zijn wel mirrors van het origineel te vinden op YouTube. Het is niet bekend of de actie van de videomaker nog verdere consequenties heeft. (via The Verge)