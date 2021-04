Zelfs Pac-Man kan niet ontsnappen aan de battle royale-hype - Apparata

Na Tetris tovert Nintendo nu ook Pac-Man om tot battle royale-game, die gratis voor Switch Online-afnemers te spelen is.

Pac-Man is een van de meest iconische videogame-personages ooit, maar zelfs de arcade-klassieker moet met zijn tijd mee. Nintendo lanceert daarom Pac-Man 99, een battle royale-spin-off van de iconische game. Het spel is gratis voor alle afnemers van het Nintendo Switch Online-abonnement, wat zo’n €20 per jaar kost.

Pac-Man 99: Battle Royale

Pac-Man 99 is een BR-light, waarbij je in principe niet direct tegen vijanden speelt. Je speelt een gewoon rondje Pac-Man. Normaliter krijg je dan extra punten als je de gekleurde geesten opeet. In dit geval stuur je ze direct naar andere spelers om het hen moeilijker te maken.

Ook heeft Pac-Man 99 meerdere power-ups, waarbij spelers tijdelijk bijvoorbeeld sneller of sterker kunnen worden. Ook introduceert het spel de ghost-trein, waarbij er een treintje van vijanden vormt. Als je ze vervolgens opeet, stuur je in een rap tempo ontzettend veel geesten naar tegenstanders.

Uiteindelijk is het doel zoals in iedere battle royale simpel: jouw Pac-Man moet als laatste overblijven. Je moet dus goed Pac-Man kunnen spelen, maar ook een beetje geluk hebben. Andere spelers sturen immers willekeurig meer vijanden naar jou toe. Het spel is vanaf nu gratis te downloaden voor Nintendo Switch Online-afnemers.

Het battle royale-genre draait doorgaans om het overleven op een eiland, terwijl je direct tegen 99 andere spelers vecht. Het shooter-genre is daar heer en meester in. Denk aan Fortnite, Warzone en grondlegger PUBG. Maar Nintendo ziet het sub-genre ook wel zitten. Eerder toverden ze Tetris ook al om tot battle royale. Het lijkt er dus op dat Pac-Man 99 niet de laatste ’99’ battle royale-conversie van klassieke Nintendo-games is.