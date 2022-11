Zes lowtech gadgets om jezelf op te trakteren

Techniek is leuk, maar af en toe is het ook erg leuk om ouderwets barbaars te genieten van dingen waar nog nooit een chip of een ledje aan te pas is gekomen. Daarom dat we je, ter afwisseling, een overzicht geven van zes gadgets die een leuk lowtech alternatief vormen voor het elektronische geweld uit China en de VS.

De mechanische computer

Voor de eerste zakjapanner zijn intrede deden in de jaren 70, was het nodig om lowtech methoden te gebruiken om te rekenen. Moest voor die tijd alles uit je hoofd? Het antwoord: gelukkig niet! Zo had je de abacus, de rekenliniaal en andere vernuftige apparaten. Zoals deze Sovjet rekenliniaal van cvetishop op Etsy.

Rekenlinialen had en heb je ook in alle vormen en maten. Zo hing er in ons natuurkundelokaal nog eentje aan de wand. Dit klassieke, compacte Britse model van Fowler is rond, waardoor je het makkelijk aan je sleutelbos of in een koord rondom je hals mee kan nemen. Het wordt verkocht door MyPeriodHomeUK op Etsy.

De gaatjescamera

Een camera is in feite niets anders dan een doos met een lichtdoorlatende opening, met aan de achterkant iets dat gevoelig is voor licht. Elke camera werkt zo, vanaf ons oog tot de camera in een smartphone.

Het is tegenwoordig lastiger om aan ouderwetse filmrolletjes of fotopapier te komen, maar in principe kan je met een stukje fotopapier, dat je in een donkere kamer met alleen rood licht aan de achterkant van een doos vastplakt, ook foto’s maken. Hier een Instructables handleiding.

Voor de echte bikkels: wil je echt helemaal 1850 gaan? Dan moet je een stuk papier met zilvernitraat behandelen. En dat als filmpje gebruiken en fixeren. Bij ouderwetse foto’s wordt het gedeelte dat met licht in aanraking is gekomen, zwart. Dus moet je van dit negatief, weer een positief maken.

De multitool card

De minimalistische multitool creditcard is weliswaar lowtech, maar nog niet zo oud. Het is een soort opvolger voor het Zwitserse zakmes. Het enorme voordeel van dit slimme stukje overlevingsgereedschap is dat je het altijd bij je hebt, omdat het in je portemonnee zit.

In feite is dit een stuk metaal, met allerlei handige uitstulpingen en gaten erin waarmee je schroeven en moeren kan vast of los draaien, dingen kan afzagen, snijden, meten en een bierflesje kan openen. Dat alles in een vakje van je portemonnee. Ze zijn in verschillende varianten verkrijgbaar, vanaf survival tot een handig hulpje voor monteurs of urban living. Kortom: hier wil je niet zonder zitten. Bijvoorbeeld bij een spontaan feestje met bier. Bedragen variëren van €2-€20 per stuk.

The Clapper

Wil je een apparaat aan- of juist uitschakelen met een klap van je handen, maar heb je geen zin in de loerende elektronische ogen van spionerende techreuzen? Maak dan kennis met The Clapper. Dit apparaat bestaat al sinds 1984, wordt nog steeds in de VS gemaakt en werkt nog met ouderwetse, domme elektronica. Het origineel is in de VS voor rond de dertig dollar verkrijgbaar. Helaas alleen voor Amerikaanse stopcontacten. Hier is het -via parallelimport-voor rond de 60 euro verkrijgbaar.

Grid-It Organizer

Heb je veel kleine dingen bij je en wil je die makkelijk mee kunnen nemen, zonder dat je een half uur hoeft te zoeken in een tas? Dan zou je best wel eens heel blij kunnen worden van de Cocoon Grid-It Organizer. Deze handige houder, met de kostprijs van rond de € 20, maakt het mogelijk om op een compacte manier dingen als opladers, elektronische apparatuur, reisstekkers en hoofdtelefoons te vervoeren

Kojo – Pocket Cup – 355 ml

Houd je niet van wegwerpbekers, maar vind je een mok lastig om mee te nemen? Kies dan voor een pocketcup, zoals de Kojo (€13) of een soortgelijk model. Deze kan je makkelijk meenemen in een jaszak, terwijl deze, zodra deze uitgeklapt is, toch een flink volume van 355 ml heeft. De cup is gemaakt van siliconen, wat twee voordelen heeft. Niet alleen is deze makkelijk op te vouwen. Siliconen isoleren ook nog eens heel goed, waardoor je drankje lekker warm (of juist koud) blijft en je je handen niet brandt. Kortom, vertrek niet van huis voordat je een van deze handige dingen In je jaszak hebt. Dat scheelt heel wat dure blikjes onderweg.