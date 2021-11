Zie hier, de nieuwste OPPO smartphone!

OPPO

Oppo lanceert vandaag de nieuwe OPPO A54s smartphone. Lees hier alles over het nieuwe apparaat.

OPPO, de wereldwijde maker van ‘smart devices’ lanceert vandaag de nieuwe OPPO A54s. Dit is een nieuwe versie binnen de A Series. Het apparaat is ontworpen om de veeleisende momenten in het moderne leven te ondersteunen. Aldus de fabrikant in een persbericht. De smartphone biedt een strak ontwerp in combinaties met goede prestaties.

A54s smartphone

De smartphone komt met een 6,52 inch Eye Care Display. Dit stelt je in staat om te streamen en te delen. De A54s is uitgerust met een ultra- scherpe drievoudige camera. Dit om de meest belangrijke momenten in hoge kwaliteit vast te leggen. De 5000mAh- batterij zorgt ervoor dat je dit uren kan doen. Namelijk 21 uur streamen en 34 uur gesprekstijd. De smartphone is direct verkrijgbaar in ons land.

Harrison Chen is de ‘General Manager’ van OPPO in de Benelux. Hij zegt: ‘Vandaag de dag is het belangrijker dan ooit om een betrouwbare smartphone te hebben die onderweg soepel werkt. Het is onze ambitie om producten te creëren die het leven van onze klanten verrijken. En de OPPO A54s is daarop geen uitzondering. De combinatie van zowel design als functies, maakt ons verfijnde A54s-ontwerp de ultieme high-performance smartphone. Met de hoogwaardige drievoudige camera’s kunnen gebruikers belangrijke momenten direct vastleggen. De grote 5000mAh-batterij maakt het daarnaast mogelijk om van hun dag te genieten. Zonder zich zorgen te maken over een batterij die snel leeg raakt.’

Technologie, looks en prijs

De nieuwe OPPO heeft volgens het bedrijf een eigentijds design met een premium uitstraling. Het apparaat heeft een slanke afwerking van 8,40 mm dun en weegt 190 gram. De smartphone heeft een Side Fingerprint Unlock. Het LCD-scherm biedt goede beelden voor een optimale gebruikerservaring. Of het nu gaat om gamen of het streamen van een favoriete show. Het scherm dimt en verheldert automatisch bij zon- en maanlicht op basis van de lichtomstandigheden. De AI Smart Backlighting-functie automatiseert de helderheid. En zorgt voor een aangepaste slimme achtergrondverlichting. Waardoor het niet meer nodig is om de helderheidsinstellingen voortdurend aan te passen.

De prijs is zeer schappelijk. De smartphone ligt vanaf vandaag in de winkels voor €219.