Zie jij ook dubbel op Instagram?

Als je ook steeds Instagram Stories dubbel of zelfs oneindig blijft zien, dan ben je niet de enige. De bug lijkt wereldwijd gebruikers te teisteren.

Mocht je wel eens op Instagram naar wat Stories kijken dan zou het kunnen dat je denkt gek te worden. Wereldwijd melden gebruikers namelijk dat ze dubbel Stories te zien krijgen op Instagram. Wat is er aan de hand?

Stories dubbel op Instagram

Het probleem lijkt overal ter wereld voor te komen en ziet er als volgt uit. Gebruikers krijgen continue dezelfde Stories te zien op het sociale medium, ongeacht of een Story al een keer bekeken is (wat normaal betekent dat deze achteraan in de rij komt te staan).

Sterker nog, ook wanneer iemand een nieuwe Story plaatst moet de kijker eerst alle voorgaande filmpjes en foto’s door om bij de nieuwe content te komen. Hierdoor wordt het gebruik van de Stories-functie praktisch onmogelijk. Het lijkt er overigens niet op dat de tijdlijn van gebruikers ook wordt aangetast.

Ondertussen heeft moederbedrijf Meta gereageerd tegenover The Verge en het lijkt om een hardnekkige bug te gaan. Het sociale medium biedt zijn excuses aan en schrijft: “We zijn ons ervan bewust dat sommige mensen problemen hebben met het bekijken van Instagram Stories. We werken aan een oplossing en proberen de functie zo snel mogelijk te repareren.”

De eerste meldingen van de bug kwamen in de loop van dinsdagochtend binnen; Meta lijkt er al vrij lang over te doen om een van de hoekstenen van Instagram te verhelpen, zeker gezien het (oneindig) dubbel zien van Stories die functie praktisch onbruikbaar maakt.