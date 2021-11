Zien! Mooiste foto’s van 2021

National Geographic

De winnaars van de fotowedstrijd van National Geographic zijn bekend en we kunnen nu de mooiste foto’s van 2021 bekijken.

Deze fotowedstrijd is behoorlijk populair. Dat blijkt uit het feit dat er 13.000 inzendingen waren. De winnaar is REAS- onderzoeker Stijn Thoolen geworden uit Oisterwijk. Hij stuurde zijn foto genaamd ‘Antartic Science Laser’ in. De vakjury oordeelde dat het beeld op een ‘magische wijze is vastgelegd’.

‘Stijn Thoolen heeft bij het maken van deze foto, ondanks de extreme weersomstandigheden in het zuidpoolgebied, niets aan het toeval overgelaten. De uitstekende compositie projecteert wetenschappers die aan het werk zijn tegen een heldere sterrenhemel, die met verbluffend detail is vastgelegd,’ aldus juryvoorzitter en hoofdredacteur van National Geographic Magazine, Robbert Vermue. Er zijn ook winnaars in andere categorieën.

Mooiste foto’s 2021

Deze categorieën zijn Mens, Dier en Landschap. De jury én het publiek kozen uit ruim 13.000 inzendingen de winnaars uit. Daarnaast waren er ook prijzen in drie Junior-categorieën: Dier, Landschap en Raar Maar Waar. Per categorie werd er een jury- en een publiekswinnaar gekozen. De mooiste hebben we hieronder weergegeven.

De categorie landschap overall werd gewonnen door Thoolen. De publieksprijs gaat naar de foto ‘ochtendgloren’ van Lucien Vandenbroucke.

In de categorie Dier bij volwassen gaat de publieksprijs naar Cora Deutekom. Hierin zien we een koolmeesje dat zich wast.

Bij de junioren Raar maar Waar wint de foto van Marnix Don.

Alle foto’s zien? Dan kan hier.