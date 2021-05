Zo ben je stinkend rijk wanneer GTA Online op de PlayStation 5 komt - Apparata

Dit najaar verschijnt GTA V en Online op de PlayStation 5. Je kunt alvast een voorsprong halen, financieel gezien. Zo doe je dat.

We hebben eerst nog een heerlijke zomer voor de boeg, maar dit najaar zit je gebakken wanneer het weer koud en nat wordt buiten. Vanaf 11 november kun je namelijk GTA V en Online spelen op je PlayStation 5 en Xbox Series X. Als je elke maand een klein beetje moeite doet kun je meteen beginnen met een financiële voorsprong.

Grote kans dat jij GTA Online de laatste jaren misschien niet meer hebt aangeraakt. Maar je bent wel benieuwd naar GTA V en Online op de nieuwe generatie consoles. Ik in ieder geval wel. Echt rijk ben ik niet in de wereld van GTA Online. En daarmee zal ik niet de enige zijn. Rockstar Games heeft echter een motivatie waardoor je meteen met een gevulde bankrekening in november aan GTA Online op de PlayStation 5 kunt beginnen.

Het enige wat je nodig hebt is een actief abonnement op PlayStation Plus. Sinds 1 april dropt Rockstar Games elke maand een miljoen dollar dat je kunt gebruiken in GTA Online in de PlayStation Store.

Het enige wat je moet doen is het volgende:

Log in op de PlayStation Store. Dat kan via je browser, maar ook via de PlayStation app of op je PlayStation console.

Zoek op GTA of PS Plus: GTA

‘Koop’ de 1 miljoen beloning

Start GTA Online op en het geld is bijgeschreven op je Maze bankrekening

Start je vanaf deze maand, dan kun je 6 miljoen dollar rijker zijn. Genoeg geld voor een leuk appartementje, een jacht of meerdere auto’s in GTA Online. Kijk, dat is leuk beginnen aan GTA Online op de PlayStation 5!