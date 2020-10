Zo bizar populair is WhatsApp vandaag de dag - Apparata

Mede door het coronavirus is een berichtendienst als WhatsApp populairder dan ooit voor de communicatie. Dit zijn de cijfers van nu.

De dominantie van WhatsApp is als gewone consument moeilijk te doorbreken. Jij kan wel van een andere berichtendienst gebruikmaken, maar wat als je vrienden en familie dit niet doen? Daardoor ben je min of meer ‘verplicht’ WhatsApp te gebruiken om in contact te blijven. En die dominantie zorgt dat WhatsApp echt bizar populair is. En nu al helemaal.

Want met het binnenzitten en alleen naar buiten gaan als het nodig is, heeft WhatsApp een nog belangrijkere rol gekregen. Niet alleen in Nederland, maar in alle landen waar strenge corona maatregelen gelden. En dat zie je terug in de nieuwste cijfers die zijn gedeeld. Facebook topman Mark Zuckerberg heeft tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers bekendgemaakt dat WhatsApp ongelofelijk populair is. De dienst draagt dagelijks de verantwoording om 100 miljard berichtjes (!) te verwerken.

Dat WhatsApp nog altijd groeit geven deze cijfers wel aan. Zo werd vorig jaar op oudejaarsavond een piek bereikt van 100 miljard berichten. Nu is het dagelijkse kost geworden voor het bedrijf. Met oud en nieuw in aantocht staat de volgende uitdaging voor WhatsApp op het programma. De kans is groot dat we het in kleine kring moeten vieren. En dat betekent dat het populaire WhatsApp aan de bak mag om al die miljarden berichten te verwerken die op oudejaarsavond 2020 zullen worden verzonden.