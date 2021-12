Zo breng je de originele radio terug in GTA Trilogy

Een GTA game is niet compleet zonder de juiste radio en muziek, helaas ontbreekt dat in de GTA Trilogy.

Met de nodige updates is GTA Trilogy eindelijk een beetje speelbaar geworden. Maar wat helaas niet met een update gefixt kan worden zijn de radio’s in GTA 3, Vice City en San Andreas. De drie games bevatten iconische tracks, afgespeeld op de radio’s in auto’s, boten en helikopters en/of vliegtuigen. Maar in GTA Trilogy: Definitive Edition zijn helaas de iconische muziek niet te vinden. Dat heeft te maken met rechten. Of simpelweg het ontbreken ervan.

GTA Trilogy radio

De community helpt je gelukkig een handje op weg. Althans, als je GTA Trilogy: Definitive Edition op de computer speelt. Een modder onder de naam ToxicLBC heeft een fix bedacht voor Vice City binnen GTA Trilogy. De radio en alle bijbehorende liedjes van Vice City Stories komen met deze mod naar GTA Trilogy. Het bestand is 1.7 GB groot en kun je gratis downloaden.

Het maakt de game net weer een stukje completer. Want rond rijden in de stad zonder de iconische muziek maakt het toch een soort appeltaart zonder slagroom. En jij wil natuurlijk gewoon die slagroom! Via Nexusmods kun je het pakket downloaden. Veel succes.