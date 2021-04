Zo gaat Google misleiding van apps aanpakken - Apparata

Wat de app zegt te bieden, moet de app ook gaan bieden. Google gaat misleiding van apps aanpakken, wat nu een serieus probleem is.

Helaas komt het nog altijd voor dat apps fantastische namen en omschrijvingen hebben, maar niet helemaal bieden wat ze zeggen. Google is dat een doorn in het oog, want deze applicaties zijn immers te vinden in de Play Store van het techbedrijf. Vandaar dat Google nu aankondigt wijzigingen door te voeren om misleiding van apps te voorkomen.

Ontwikkelaars die apps aanbieden in de Play Store krijgen te maken met strengere voorwaarden. Zo mogen de titels van apps niet langer dan 30 karakters zijn. Ook mag de app niet zichzelf promoten via het icoontje dat je op je thuisscherm ziet. Tevens is het verboden om de naam of titel van de ontwikkelaar te verwerken in het logo van de app.

Is een app al in de Play Store te vinden en voldoet deze niet aan de nieuwe voorwaarden, dan ben je als ontwikkelaar de sjaak. Google verwijdert de app in dat geval uit de Play Store. Met deze nieuwe maatregelen hoopt het Amerikaanse techbedrijf misleiding van apps aan te pakken. Speciaal voor ontwikkelaars heeft Google een aantal screenshots gedeeld wat wel en niet mag.