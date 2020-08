Zo gebruik je Android Samsung apps op een Windows 10 PC

Na een update kun je nu nog gemakkelijker Android Samsung applicaties gebruiken op een Windows 10 PC. Zo werkt het.

Microsoft voert een update uit voor de Windows 10 app Your Phone waardoor Android apps op je PC nog toegankelijker worden. Nou ja, mits je een Samsung smartphone hebt. Je kunt al langer je Android smartphone gebruiken via een PC met Windows 10, maar dat gaat voor Samsung-gebruikers nu nog ietsje gestroomlijnder. Je kunt dergelijke apps namelijk nu op je PC tegelijkertijd gebruiken met Windows 10 applicaties.

Samsung Android apps op Windows 10

De Your Phone-feature (Jouw Telefoon in Nederland) maakt het dus mogelijk om Android apps via je smartphone op een Windows 10 PC te draaien. Het idee is dat je workflow beter is. In plaats van continue op je smartphone kijken, heb je door deze functie alles op je monitor. Maar naast werk, is het ook privé een handige toepassing. Zo hoef je bijvoorbeeld niet meer continue foto’s of noties naar jezelf te mailen.

De nieuwe update integreert Your Phone nu nog beter in Windows 10. Zo werkt alt+tab bijvoorbeeld ook op Android apps. Je kunt nu zelfs smartphone-applicaties vastmaken aan het Start Menu op je PC. In tegenstelling tot menig emulator hoef je dus niet te zoeken naar apps op je smartphone; ze zijn direct met Windows 10 gekoppeld.

Microsoft rolt de nieuwe toepassing van Your Phone in eerste instantie voor een beperkte lijst smartphones uit. Sterker nog, het zijn allemaal Samsung smartphones. Ook moet je meedoen aan het Windows Insiders testing programma. Kun je die twee vereisten afvinken, dan koppel je als volgt je smartphone.