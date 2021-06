Zo gebruik je Google Nearby Share, de AirDrop-achtige feature - Apparata

Foto via Google

Google rolt haar versie van Apple’s AirDrop genaamd Nearby Share uit voor ChromeOS en Android. Zo gebruik je de nieuwe deelfunctie.

Google maakt het delen van bestanden aanzienlijk makkelijker door Nearby Share nu ook voor Chromebook uit te rollen. De functie is in essentie hetzelfde als Apple AirDrop en werkt ook met Android-smartphones. In dit artikel leggen we uit hoe de nieuwe feature werkt en voor welke devices het beschikbaar is.

Nearby Share

Google Nearby Share heeft misschien niet zo’n pakkende naam als AirDrop, maar het werkt hopelijk wat beter dan Apple’s feature. Google ontdekte namelijk recentelijk dat AirDrop eigenlijk best wel een gatenkaas is. Hopelijk heeft de zoekgigant van de ontdekking geleerd.

Hoe dan ook, Android-toestellen met Android 6.0 of nieuwer ondersteunen in principe standaard Nearby Share. Apparaten die de functie aan hebben staan, zoeken elkaar, waarbij een gebruiker bestanden, links en foto’s kan delen. De functie zoekt automatisch de best mogelijke connectietechnologie, waaronder Bluetooth, Bluetooth Low Energy, WebRTC en peer-to-peer WiFi. Delen kan dus ook offline.

Zo zet je Google Nearby Share aan:

Zet Bluetooth en Locatie aan

en aan Open de Instellingen (tandwiel)

(tandwiel) Klikt op Google

Kies de optie Apparaten en delen en scroll naar Dichtbij delen

en scroll naar In dit menu kun je de functie aan (of uit) zetten

Ga naar de content die je wilt delen, druk op de deel-button en kies de optie Dichtbij delen. De ontvanger krijgt nu een melding of ze content willen ontvangen.

Daar zit een kleine kanttekening aan, aangezien je afhankelijk van je instellingen alleen content kunt delen met bestaande contacten. Dat kun je in de bovenstaande instellingen eventueel aanpassen.

Uiteindelijk is het daarentegen altijd nog gemakkelijker dan het alternatief. Namelijk het bestand openen, op delen klikken, degene waar je iets mee wilt delen helemaal zoeken in je contacten via bijvoorbeeld WhatsApp om het vervolgens via het internet te versturen.

Devices

Google Nearby Share is in principe voor iedereen met een Chromebook (ChromeOS) beschikbaar. Daarnaast ondersteunen eigenlijk alle grote smartphone-merken met Android 6.0 of nieuwer de feature. Ofwel, alle Android-toestellen uit 2015 of nieuwer ondersteunen zullen de feature waarschijnlijk ondersteunen.