Zo kom je in aanmerking voor reparatieprogramma Apple Watch Series 6

Apple heeft een reparatieprogramma gelanceerd voor de Watch Series 6. Dat heeft natuurlijk een reden.

Het komt geregeld voor dat de producten van Apple toch niet helemaal lekker in elkaar steken. Gaat vaak om een klein percentage hoor, dus de kans is klein dat ook jij tegen een probleem aan loopt. Toch is het niet onmogelijk. Als er iets niet in de haak steekt met een product komt Apple doorgaans met een reparatieprogramma, zo ook nu met de Watch Series 6. Daarover bericht het techbedrijf op de Support pagina van Apple.

Deze generatie smartwatch van Apple kan problemen geven met het scherm. Er zijn verhalen bekend van gebruikers die klagen over een display dat blanco informatie weergeeft. Dat is niet zo handig met een smartwatch, nietwaar? Dit is permanent en niet meer terug te draaien. De enige oplossing is een reparatie.

Om te voorkomen dat Apple boze klanten aan de kassa krijgt is er een reparatieprogramma in het leven geroepen. Met dit programma kunnen klanten met een defecte Apple Watch Series 6 bij een winkel van het Amerikaanse techbedrijf terecht. Daar zal kosteloos het euvel verholpen worden, mits je exemplaar binnen de gestelde voorwaarden valt.

Om precies te zijn moet je een Apple Watch Seires 6 hebben. Geproduceerd in de periode tussen april 2021 en september 2021. Op de website van Apple kun je aan de hand van je serienummer controleren in welke periode het apparaat geproduceerd is.

Om in aanmerking te komen voor het Apple Watch Series 6 reparatieprogramma dient het apparaat gerepareerd te worden binnen twee jaar na aankoop.