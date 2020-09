'Zo krijg je GTA V gratis op de PlayStation 5' - Apparata

GTA V komt ook naar de PlayStation 5, maar moet je ook weer opnieuw betalen voor de game?

Grote kans dat jij GTA V al in bezit hebt. De game kwam in eerste instantie uit op de PlayStation 3 en Xbox 360. Een generatie later verscheen het spel op de PlayStation 4 en Xbox One. Eerder dit jaar werd bekend dat GTA V ook verschijnt voor de PlayStation 5 en Xbox Series X.

Maar ja, moet je nu weer gaan betalen voor de upgrade van de game? Volgens Micromedia, een Franse webshop, is dit niet het geval. Spelers die al een PlayStation 4 versie van GTA V in het bezit hebben kunnen gratis upgraden naar de PS5. Dit nieuws is officieel nog niet bevestigd door Rockstar Games. Het is dus goed om het nieuwtje met een korreltje zout te nemen.

Een gratis upgrade van de PlayStation 4 versie van GTA V naar de PlayStation 5 klinkt aannemelijk. Een groot deel van de gamers is toch inmiddels wel bekend met GTA V. Met de grafische kracht van de nieuwe generatie consoles is het leuk om de single player van GTA V weer opnieuw te beleven. Het blijft een ijzersterke game. Bovendien kunnen de mooiere graphics voor een verse game beleving zorgen.