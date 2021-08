Zo kun je Windows 11 gebruiken op je Mac

Microsoft Windows draaien op je Mac kan straks ook met versie 11. Zo werkt dat.

MacOS is een heerlijk systeem en komt met elke Mac, maar ook Windows heeft zo zijn voordelen. Games spelen gaat bijvoorbeeld een stuk beter op Windows. Ook de professionele gebruiker heeft er vaak baat bij om van beide besturingssystemen gebruik te maken. Door ze allebei te draaien op een laptop heb je er geen twee nodig.

Windows 11 op Mac

Windows 10 is via Bootcamp al te draaien op Mac. Heb je een Mac met een M1-chip dan ben je aangewezen op een virtuele omgeving zoals Parallels. Dat komt omdat Boot Camp (nog geen) ondersteuning heeft voor een ARM-versie van Windows. Nu is bekend geworden dat ook Windows 11 naar Mac komt. Dat kan via Parallels Desktop 17. Zowel de Intel als de M1 Macs krijgen ondersteuning voor deze upgrade.

De boel draait ook nog eens lekkerder als je nu nog Parallels 16 gebruikt op je M1 Mac. Zo werkt DirectX 11 tot 28 procent vloeiender. Daarnaast start Windows 10 via Parallels 17 tot 33 procent sneller op.

Parallels is niet de enige manier om Windows op je Mac M1 te draaien. Er zijn alternatieven in andere vormen. Bijvoorbeeld via Wine of CrossOver. Hopelijk komt Microsoft ook met een pakket om weer Boot Camp te gebruiken voor Windows op Mac. Dat zou het makkelijkste zijn.