Zo vet ziet Super Nintendo World pretpark eruit [video] - Apparata

Games komen tot leven met het Super Nintendo World pretpark. De deuren worden over niet al te lange tijd geopend.

Wij hebben de Efteling, maar in Japan hebben ze straks een echt Super Nintendo World. Dit is een themapark binnen de deuren van Universal Studios in de Japanse stad Osaka. Universal Studios heeft meerdere vestigingen in de wereld, waaronder dus eentje in deze miljoenenstad.

Super Nintendo World is de nieuwste uitbreiding van Universal Studios Japan. Het is nu bekend geworden dat dit nieuwe gedeelte van het themapark op 4 februari 2021 zijn deuren opent voor publiek. Met de huidige wereldsituatie is de kans klein dat er horden toeristen in het park te vinden zijn in februari 2021. Als corona achter de rug is, is dat een ander verhaal natuurlijk.

In een video krijgen we een eerste blik te zien wat we kunnen verwachten van Super Nintendo World. En eerlijk is eerlijk. Het lijkt net of de gamewereld van Mario helemaal tot leven komt in dit themapark. Naast attracties, waaronder een Mario Kart achtbaan, is er ook een café en een winkeltje om merchandise te kopen. Krijg je ook zo’n zin om naar Japan te gaan om dit fantastische themapark te bezoeken?