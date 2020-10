Zo volg je de iPhone 12 onthulling vanavond - Apparata

Vanaf de eerste zitrij de iPhone 12 onthulling meemaken? Met dit artikel zit je er helemaal klaar voor.

Het enige wat jij moet doen is popcorn of chips en wat te drinken pakken. De iPhone 12 onthulling van vanavond zal via een livestream worden uitgezonden. Net als voorgaande keynotes van Apple gaat het hier om een stream vanaf het Apple Park. Hoe Apple invulling heeft gegeven aan de keynote is altijd even afwachten. Vermoedelijk heeft het bedrijf van tevoren een video opgenomen.

Het thema van de keynote is ‘Hi, Speed’. Daarmee lijkt Apple de focus te leggen op snelheid met de nieuwe iPhone 12 onthulling. Dit kan te maken hebben met de processor, maar bijvoorbeeld ook met 5G. Dat laatste is een hot topic dit jaar en een vlaggenschip uitbrengen zonder 5G is bijna niet meer voor te stellen.

De livestream van Apple zal onder meer uitgezonden worden via YouTube en de website van het Amerikaanse techbedrijf. Het makkelijkste is om mee te kijken via de stream. Hierboven tref je de link naar de player. Het enige wat je moet doen is om 19:00 inschakelen. De keynote duurt normaal gesproken tussen de 1,5 en maximaal 2 uur. De iPhone 12 onthulling brengt drie nieuwe smartphones. Wellicht heeft het bedrijf ook wat anders in petto met deze keynote.