Zo volg je PlayStation State of Play met nieuwste PS5 games - Apparata

Enkele keren per jaar organiseert Sony de PlayStation State of Play. Binnenkort is het weer zover, met de focus op PlayStation 5 games!

Het is alweer even geleden dat de laatste PlayStation State of Play heeft plaatsgevonden. We moeten daarvoor terug naar oktober 2020. Het event stond toen volledig in het teken van de aankomende PlayStation 5. Met de aankomende State of Play ligt de focus op PS5 games. Aankomende games, maar ook updates voor games die onderweg zijn.

PlayStation State of Play in 2020

Vorig jaar juni werden onder andere Gran Turismo 7 en Forbidden: Horizon West aangekondigd. Over deze games kunnen we dus nieuwe informatie verwachten. Denk aan een trailer en meer duidelijkheid over de release.

In totaal worden er 10 games getoond in de livestream. Het is geen exclusief PlayStation 5 feestje. Zo is er ook nog wat aandacht voor de PS4. Wel zo fijn, want probeer jij maar eens naar een winkel te gaan om een PS5 te kopen.

De PlayStation State of Play gaat op 25 februari van start. Het is live te zien op Twitch en op YouTube. De stream begint om 23:00 uur Nederlandse tijd. Je kunt morgen terugkomen in dit artikel en de stream hieronder bekijken.