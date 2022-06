Zo weet je op welke streamingdienst elke film of serie staat

In de jungle van streamingdiensten is het aanbod soms moeilijk uit elkaar te houden, hoe weet je waar welke film of serie staat?

De laatste jaren schoten streamingdiensten als paddestoelen uit de grond. De tijd dat Netflix dominant was is voorbij. Disney+, Amazon Prime, HBO Max. Zomaar een aantal concurrenten die er in de loop der jaren bij zijn gekomen. En ook in Nederland beschikbaar zijn.

Het is bijna huiswerk om uit te vogelen wat je ’s avonds gaat kijken als je na een lange dag werk of school op de bank ploft. Want wat staat waar eigenlijk?

Films en series op verschillende streamingdiensten

Om nog maar te zwijgen over het verhuizen van films en series van het ene naar het andere platform. Recent voorbeeld zijn de Marvel-series die je kon kijken op Netflix. Als je zoekt op Luke Cage of Daredevil kom je van een koude kermis thuis op Netflix. Tegenwoordig moet je bij Disney+ zijn om deze series te kunnen kijken.

Je bent natuurlijk niet de enige die met dit issue te maken heeft. Daarom is er een slimme website bedacht: justwatch.com.

Op deze website kun je titels raadplegen. Vervolgens zegt de site waar je deze tv-serie of film kunt kijken. Soms enkel en alleen op Netflix, soms alleen op Prime. En soms gecombineerd op de streamingdiensten. De wereld van film- en serierechten kunnen immers gecompliceerd in elkaar zitten.