Zo zit de DualSense PlayStation 5 controller in elkaar - Apparata

Een nadere kennismaking met de DualSense PlayStation 5 controller zoals we dat nog niet eerder hebben gezien.

Het fijne aan YouTube is dat mensen techproducten uit elkaar halen zodat je een uniek kijkje in de keuken van een product krijgt. Zonder dit soort video’s had je waarschijnlijk nooit een idee gehad. Wie gaat immers voor z’n lol in dit geval een DualSense PlayStation 5 controller uit elkaar halen?

YouTuber TronicsFix heeft de controller van de nieuwe PlayStation 5 vakkundig uit elkaar gehaald. Dit alles laat hij zien in een nieuwe video op zijn kanaal. Het is een complete teardown van dik 12 minuten. De printplaten, motoren en knoppen komen aan bod in de video. Het is interessant om te zien hoe de nieuwe DualSense PlayStation 5 controller in elkaar steekt.

Verder vergelijkt de videomaker de nieuwe DualSense PS5 controller met zijn voorganger. Dat is de DualShock 4 controller van de PlayStation 4. Er zijn grote verschillen tussen de twee. Zo heeft de nieuwe DualSense controller een grotere batterij, nieuwe trilmotoren en uiteraard een ander uiterlijk. En nu is de vraag of je die uit elkaar gehaalde controllers ook weer netjes in elkaar gaat krijgen..

De nieuwe PlayStation 5 verschijnt 19 november. In Amerika en Japan is de console al vanaf 12 november verkrijgbaar.