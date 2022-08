Zoek met deze interactieve kaart de meest opvallende persoon uit je woonplaats

Tjukanov

Grappig! Met deze interactieve kaart kan je de meest opvallende persoon uit je woonplaats vinden.

Vermoedelijk ben jij het niet. Maar dan nog is het leuk om te kijken wie het dan wel is. De individuen worden gerangschikt op basis van details van hun Wikipedia-pagina. Het zijn dan ook mensen die je vast al kent. Deze interactieve wereldkaart visualiseert “een cross-geverifieerde database van opmerkelijke mensen” om je de meest opmerkelijke persoon in je woonplaats te tonen – of waar je maar wilt kijken.

Interactieve kaart om opvallende persoon te vinden

Topi Tjukanov, een geograaf en senior kaartontwerper bij Mapbox, heeft de visualisatie samengesteld. Dit met verschillende invloedrijke mensen uit verschillende gebieden als cultuur, wetenschap, leiderschap en sport. Wat iemand bijdraagt ​​aan de samenleving om als opmerkelijk te worden beschouwd, kan variëren, dus onderzoekers probeerden het te verfijnen en waar mogelijk rekening te houden met vooroordelen.

Elke naam op de kaart werd bepaald met behulp van een basislijn van informatie die uit Wikipedia en Wikidata was geschraapt. Hier liggen natuurlijk wel wat regels aan ten grondslag. De makers hebben hier een onderzoek voor gebruikt van Nature, waarin werd geprobeerd de bekendheid van een persoon te berekenen op basis van verschillende regels.

Regels

Denk hierbij aan het aantal Wikipedia-edities van elk individu, of het totale aantal woorden gevonden in alle beschikbare biografieën, het aantal externe links van Wikidata of het aantal gemiddelde aantal biografieweergaven (hits) voor elk individu tussen 2015 en 2018 in alle beschikbare taaledities.

Als je naar de interactieve kaart gaat, dan kan je inzoomen op je woonplaats of land. Grotere namen hebben een hogere rangorde. Wie is bij jou de meest opvallende persoon? Bij mij Erasmus.

Probeer het snel zelf.