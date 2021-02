Zombies naar Call of Duty: Warzone seizoen 2? - Apparata

Gamers komen meerdere verwijzingen naar zombies tegen in CoD: Warzone. De populaire modus komt daarom wellicht naar de gratis battle royale.

Call of Duty: Warzone krijgt mogelijk zombies met de release van seizoen 2. Meerdere gamers vinden in Verdansk en op Rebirth Island verwijzingen naar de populaire sub-franchise uit de Black Ops-serie. Het zou niet voor het eerst zijn dat Activision en Treyarch zombies naar een battle royale brengen.

Zombies in Warzone?

Spelers komen in Warzone enkele hints tegen die kunnen verwijzen naar de komst van zombies, aldus PCGamer. Zo spot de onderstaande Twitter-gebruiker een zombies trial machine in Warzone. De button prompt verwijst tevens naar een ogenschijnlijk incomplete functie genaamd ‘activiate_zombies’.

Soooooo…. There's a Cold War Zombies Trial Machine in Hospital On Warzone…



🤔🤔🤔🤔🤔 pic.twitter.com/CUw7ZlkAhQ — eric maynard (@EricMaynardII) February 11, 2021

Ook krijgen sommige spelers gekke storingen te zien/horen in een specifieke kamer op Rebirth Island. Ze horen een Russische man over de radio naar een vracht van een specifiek schip vragen. Dat schip, Vodyanoy genaamd, blijkt het gas Nova 6 te vervoeren naar Verdansk, zo ontdekken spelers. Dat gas wordt weer geproduceerd op Rebirth Island en, jawel, werd in de eerste Black Ops Zombies modus geïntroduceerd.

Het is niet duidelijk of het om doelbewuste teasers gaat, of dat we te diep in de Call of Duty-verhaallijnen duiken. Wel lijkt de ‘activate_zombies’ button in elk geval een foutje te zijn.

Het zou daarentegen niet de eerste keer zijn dat zombies naar een Call of Duty battle royale komen. De eerste iteratie van de modus, Blackout (Black Ops 4), had namelijk ook regionen met zombies.

Hoewel Warzone doorgaans een stukje gegronder is dan Black Ops, kan de integratie van Black Ops Cold War in Warzone toch wel zombies verantwoorden. Naar verluidt weten we eind deze maand meer, want dan komt Warzone Black Ops Cold War seizoen 2 mogelijk uit.