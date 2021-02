Zoveel cheaters zijn er al verbannen in Call of Duty: Warzone - Apparata

Vandaag heeft Activision bekendgemaakt hoeveel cheaters ze zal verbannen hebben in de game Call of Duty: Warzone.

Zeggen dat valsspelers een probleem vormen binnen Call of Duty: Warzone is een understatement. Helaas heeft de game, met name op de PC, te maken met valsspelers die het voor anderen een stuk minder leuk maken. Het goede nieuws is dat Activision er bovenop zit.

Call of Duty: Warzone cheaters

In een nieuwe blogpost heeft Activision bekendgemaakt dat ze tot op heden meer dan 300.000 cheaters permanent hebben verbannen. Dat is sinds de lancering van Warzone. Alleen gisteren al zijn er 60.000 spelers betrapt op het gebruik van cheat software in Warzone.

Activision zegt toegewijd te zijn om spelers een zo leuk mogelijk speelervaring te bieden. En daar hoort het actief opsporen van cheaters helaas bij. Niet alleen cheaters worden aangepakt. Ook ontwikkelaars die dergelijke software ontwikkelen zijn het haasje door het Amerikaanse bedrijf.

Elke week rolt men beveiligingsupdates uit in Warzone. Het is een soort kat en muisspel tussen Activision en de cheaters in Call of Duty: Warzone. Daarnaast zegt het bedrijf dat er meer dan 180.000 malafide accounts in beeld zijn gekomen sinds het toevoegen van tweestapsverificatie. Er is geen tolerantie voor valsspelers in de game. Mocht je betrapt worden dan gaat je account meteen de prullenbak in.