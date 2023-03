27MC CB Cell Phone uit 1977 was even groot als mobiele telefoon

Huh? De mobiele telefoon werd toch pas in de jaren negentig populair en compact? Het kleine apparaatje wat je hier ziet was dan ook geen mobiele telefoon, al kon je er wel mee ‘bellen’ via 27MC.

advertentie voor een compacte 27MC zender uit de VS. Bron Hackaday

CB, Citizen’s Band en 27 MC

Bijna het hele radiospectrum was door de overheid vergeven. Het hele radiospectrum? Nee, één enkele band, de 27 megahertz, in het Engels 27MC, werd en wordt nog steeds vrijgelaten. In de VS is deze bandbreedte bekend als CB, Citizen’s Band. in Nederland ligt deze band tussen 26,965 MHz tot 27,405 MHz, wat overeenkomt met een radiogolflengte van 11 m.

Ooit heel populair waren de 27MC zendertjes, waarmee je gebruik kan maken van deze vrije radiofrequentie, zoals het apparaatje dat hierboven staat. Ook nu nog worden ze nog steeds gebruikt door amateurs, sommige vrachtwagenchauffeurs en loonwerkers in de landbouw. Daarmee kon je als trucker of bijvoorbeeld als houthakker of arbeider aan een oliepijpleiding zelf communiceren met anderen, kilometers ver weg. Zonder dat je een radiolicentie nodig had.

40 kanalen, 25 km bereik in een rechte lijn

Er zijn in Nederland 40 frequenties binnen de 27 MC-band. Deze heten in het 27 MC-wereldje kanalen. Er bestaan ook zogenoemde exportversies, waarmee je meer dan 200-300 kanalen kan bereiken, en het vermogen vaak tot wel 10 keer zo hoog is als de in Nederland toegestane 4 W. Vaak slokken deze ook kanalen op buiten het toegestane bereik, de reden dat ze verboden zijn om te gebruiken in Nederland.

Het bereik van de in Nederland toegestane versie is rond de 25 km. Dit heeft te maken met de kromming van de aarde, want op grotere afstanden is er geen directe zichtlijn meer.

De ionosfeer is een laag in de atmosfeer, waar veel geladen deeltjes in voorkomen. Deze werkt als een spiegel voor radiogolven. Als de ionosfeer extra actief is, bijvoorbeeld door een zonneuitbarsting, kan het bereik tot vele duizenden kilometers zijn. De radiogolven kaatsen dan tussen de ionosfeer en het aardoppervlak heen-en-weer.

Voor- en nadelen van 27 MC

En een databundel, belbundel of abonnement? Welnee. Dat ging namelijk niet via zendmasten, maar rechtstreeks. Het gebruik is dus gratis. De 27MC transceivers waren namelijk, net zoals een mobiele telefoon, radiozenders en ontvangers tegelijk. Deze voorloper van de mobiele telefoon was vooral in de jaren 80 heel populair.

Uiteraard hadden ze ook nadelen, de reden dat ze vervangen zijn door mobiele telefoons. Zo is er het beperkte bereik. Afluisteren was makkelijk, omdat apparaten vaak dezelfde frequentie deelden.

Je moest elke keer als je wat wilde zeggen, de zendknop indrukken. En natuurlijk moet degenen die je oproept, zijn apparaat aan hebben staan. Die nadelen hebben de mobiele telefoons van nu niet.

Handig voor preppers

De kans is klein dat 27MC weer populair gaat worden. Daarvoor zijn mobiele telefoons te goed en te handig. Toch is het best wel een goed idee om een van deze zenders in huis te hebben, als je in een afgelegen gebied woont. Want stel dat om welke reden dan ook, bijvoorbeeld een natuurramp, de GSM zendmasten eruit liggen? Dan zijn deze 27MC radiozenders de enige manier waarop je kan communiceren met de buitenwereld.