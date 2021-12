3 redenen waarom Android 12 Go een topper is

Android 12 Go is speciaal gemaakt voor goedkopere smartphones, maar daarom heeft het besturingssysteem enkele flinke voordelen.

Android 12 is het nieuwste besturingssysteem van het open source platform van Google. Maar er zijn enkele alternatieve varianten van het OS met flinke voordelen. Zo werd recentelijk Android 12L aangekondigd voor de grote jongens onder de schermen. Ook het al langer bestaande Android 12 Go heeft zo zijn voordelen. Dit zijn de drie voornaamste voordelen.

3 voordelen van Android 12 Go

Om te beginnen met wat achtergrond; Android Go bestaat al enkele jaren. Het OS werd in 2017 geïntroduceerd als lichte versie van het reguliere besturingssysteem. Zo’n 200 miljoen gebruikers maken wereldwijd gebruik van het OS. Android 12 Go is dan weer de Go-variant van de nieuwste versie van het OS.

Het besturingssysteem is in principe alleen voor instapmodellen smartphones beschikbaar. De software is namelijk gemaakt voor toestellen met weinig RAM en opslagruimte.

Snellere opstarttijden

De lichte natuur van de software heeft enkele zeer gebruiksvriendelijke voordelen. Het allerbelangrijkste van Android 12 Go is volgens Google natuurlijk het opstarten van apps. Dat gaat met een snelheidswinst van 30%! En dat is bovenop de standaard snelheidswinst van Android Go van 15 tot 20%.

Langere batterijduur

Het tweede voordeel van het besturingssysteem is de veel lagere druk op je batterij. De Go-variant heeft minder toeters en bellen (met nog wel de soepele animaties) waardoor er minder rekenkracht nodig is voor simpele taken. Hierdoor gaat je batterij langer mee.

Minder opslagruimte nodig

Tot slot heeft Android 12 Go als voordeel dat het relatief weinig opslagruimte in beslag neemt. Zoals ook al uit de beschrijving van het OS bleek, is 12 Go gemaakt voor goedkopere toestellen. Deze smartphones hebben doorgaans niet veel opslagruimte. Kortom, handig dat er simpelweg minder van nodig is!