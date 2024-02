3 strategieën die je kunnen helpen bij lead generatie

Lead generatie – ook wel bekend als ‘lead gen’ – is een vereiste voor elke onderneming die hun klantenbestand wil zien toenemen en waar verkoop gestimuleerd dient te worden. Realisatie hiervan kan bijvoorbeeld gebeuren via e-mailmarketing of telemarketing. Ook wordt social media vaak ingezet als strategie.

Wil je lead generatie inzitten bij jouw onderneming? In dit artikel lees je meer over wat een waardevolle lead is en worden er 3 strategieën toegelicht die je kunnen helpen bij het genereren van meer leads.

Van vreemdeling naar lead naar klant

Er zijn verschillende soorten leads. Zo heb je Marketing Qualified Leads. Dit zijn leads die interesse tonen in je bedrijf. Ook heb je Sales Qualified Leads: leads die interesse tonen in een bepaald product. En er zijn Product Qualified Lead: leads die actie hebben ondernomen om een product bijvoorbeeld te testen. Het doel van lead generatie is het transformeren van vreemdelingen naar leads. Deze kunnen op hun beurt weer getransformeerd worden naar klanten.

De transformatie via deze fases heeft verschillende acties nodig. In de afbeelding hieronder wordt geïllustreerd van wat voor persoon welke actie wordt vereist. Zo zie je dat je een vreemdeling met behulp van een sterke blog kunt overhalen om een website te bezoeken. En een lead kun je met behulp van een e-mail transformeren naar een klant. Beheer je leads in handige software zoals Pipedrive. Met deze verkoopsoftware worden er gemiddeld meer dan 28% aan deals gesloten binnen het eerste jaar dat een onderneming hier gebruik van maakt.

Het pad van vreemdeling naar klant. (Bron: Hubspot)

Tip: Maak bij lead generatie gebruik van geavanceerde data-analyses en

doelgroepsegmentatie. De impact van een gerichte en op data gebaseerde activiteiten zorgt voor een betere ROI en klantenrelaties.

3 strategieën die je kunnen helpen bij lead gen

Om de verschillende soorten lead gen succesvol in te zetten binnen je onderneming is het essentieel om vooraf een duidelijke strategie te hebben bepaalt. Drie strategieën die je helpen bij het vergaren van nieuwe leads staan hieronder toegelicht.

#1: Verbeter landingpagina’s

Vrijwel iedere website maakt gebruik van landingpagina’s. Dit zijn pagina’s die specifiek bedoeld zijn om leads te genereren. Op deze pagina’s vind je vaak – als het goed is – call-to-actions, in de vorm van knoppen of buttons. Het is essentieel dat dit type pagina’s weinig tot geen externe links bevatten, om nieuwe bezoekers zo lang mogelijk op je eigen website te houden.

Hoe kun je deze landingpagina’s verbeteren? Dit doe je bijvoorbeeld door duidelijk uit te leggen wat voor voordelen een gebruiker kan krijgen wanneer hij of zij gegevens achterlaat. Gebruik ook sociaal proof: laat zien dat het afnemen van jouw product of dienst daadwerkelijk van toegevoegde waarde is voor de klant. Denk aan reviews, ratings en dergelijke.

Verder is het belangrijk dat bezoekers inzien dat er goed omgegaan wordt met hun gegevens (AVG) en is het aan te raden om een bedankje toe te voegen op het moment dat de bezoeker gegevens achter heeft gelaten. Vergeet niet dat de bezoeker van je website ook met elk type apparaat profiteert van de beste gebruikerservaring.

2. Optimaliseer leadgen formulieren

Een landingspagina bevat vaak een leadgen formulier of een call-to-action. Hiermee ga je naar een formulier zoals in de afbeelding hieronder wordt weergegeven. Bezoekers kunnen hier enkele gegevens invullen, waarna ze een lead worden. Denk bijvoorbeeld aan een e-mail en naam voor het krijgen van blogs, of het voorbeeld dat je hier rechts ziet. Dit formulier van Hubspot kunnen leads gebruiken om een gratis demo te krijgen. Tips voor het maken van een geoptimaliseerd lead gen formulier? Over het algemeen is het bevorderlijk als dit formulier niet al te veel tekst bevat. Nieuwe gebruikers willen vaak niet al te veel gegevens vrijgeven of willen er weinig tijd aan besteden. Voor het verkrijgen van nieuwe leads, bijvoorbeeld met een nieuwsletter, is het daarom slim om naar een paar (belangrijkste) gegevens te vragen. Complexe formulieren – zoals die van Hubspot – zorgen er echter voor dat de leads van hogere kwaliteit zullen zijn. Nadeel hiervan is dat het aantal gebruikers die hun gegevens achterlaten wel lager liggen. Leadgen formulier Hubspot voor gratis demo (Bron: Hubspot)

3. Zorg voor ‘expert’ content van hoge kwaliteit is

Als laatste is het uiteraard belangrijk dat je content van hoge kwaliteit is. Heb je een website waarop potentiële klanten geen goede informatie vinden, dan is de kans niet groot dat ze blijven hangen. Ben je een bedrijf dat zich specialiseert in marketing, dan wil je dat mensen die zich hierin interesseren op de website blijven.

Dit doe je door hoogwaardige (SEO) content te schrijven en door lead magnets toe te voegen. Sommige magnets zorgen voor duizenden kwalitatieve leads behalen binnen afzienbare tijd. Lead magnets zijn stukken content, vaak in de vorm van rapporten of whitepapers, waarvoor men zich moet aanmelden om ze te kunnen lezen.

Wat je in ruil aanbiedt? Dit kan uiteenlopen van een gratis proefversie van je product tot aan innovatieve online hulpmiddelen. Laten mensen hun gegevens achter, dan kun je ze beschouwen als lead en kunnen het mogelijk klanten worden.