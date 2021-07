4e Samsung Galaxy Unpacked 2021 heeft één specifiek thema

Foto via Evan Blass

In augustus is het alweer tijd voor het 4e Samsung Galaxy Unpacked-evenement van 2021 en we weten al precies wat we kunnen verwachten.

Samsung houdt op 11 augustus alweer de vierde variant van Galaxy Unpacked 2021. Op die woensdag om 16:00 Nederlandse tijd gaat het Zuid-Koreaanse techbedrijf live op YouTube. Hoewel Samsung zelf nog niet heeft laten weten wat ze gaan onthullen tijdens dat evenement, weten wij het al wel. Het thema van deze Unpacked 2021 is namelijk: ‘Get ready to unfold’.

Samsung Galaxy Unpacked 2021

Het moge duidelijk zijn dat Samsung tijdens het aankomende evenement één doel voor ogen heeft. Naar alle waarschijnlijkheid kondigt het merk dan de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 aan. Beide toestellen lekten eind vorige maand al in volle glorie uit. De opvouwbare toestellen hanteren respectievelijk het tablet-hybride- en clamshell-formaat.

Volgens de gelekte informatie zal er verder niet zoveel veranderen aan de opvouwbare toestellen. Samsung rust het Z Fold-vlaggenschip eigenlijk altijd met de beste processor uit die er is. In dat geval zou de Snapdragon 888 een logische keuze zijn.

Voor de Galaxy Z Flip 3 geldt hetzelfde. Overigens zullen toegewijde Samsung-fans al naar de comments gaan om op te merken dat er helemaal geen Z Flip 2 is, maar lekken hebben het toch concreet over nummertje 3.

Wellicht is dit een foutje van de lekkers. Aan de andere kant zou het een poging van Samsung kunnen zijn om de toch al verwarrende benaming van de opvouwbare series smartphones recht te trekken. Ik bedoel, Galaxy Fold, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold 2 in die volgorde?

Hoe dan ook, op woensdag 11 augustus om 16:00 weten we meer, want dan houdt Samsung de vierde Galaxy Unpacked van 2021.