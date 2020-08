5 redenen waarom Netflix’ Project Power de moeite is

Heb je een avondje vrij? De nieuwe Netflix Original Project Power is absoluut de moeite waard.

Netflix poept er jaarlijks zoveel producties uit dat de kwaliteit soms om te huilen is. Met name films met B-acteurs zijn niet om aan te zien. Het is echter niet zo dat álles wat Netflix maakt prut is. Op het gebied van series heb je bijvoorbeeld pareltjes als Stranger Things, House of Cards en Orange is the New Black. En ook qua films ziet er soms wat goeds tussen. Zoals de deze week verschenen Project Power. Hier 5 redenen waarom.

Mooie effecten!

Netflix omschrijft Project Power als een science-fiction thriller. Belangrijk bij een goede science fiction is dat de effecten niet nep ogen. Dat zit bij deze film wel goed. Ze hebben de visuals mooi weten te brengen met een aantal zeer gave scènes die je een dag na het kijken nog niet bent vergeten.

Goede cast

Jamie Foxx heeft de hoofdrol te pakken in Project Power. Ook Joseph Gordon-Levitt heeft een belangrijke rol in deze film. Laatstgenoemde acteur speelt een personage die je misschien niet meteen aan Gordon-Levitt zou verbinden, maar het gaat hem niet slecht af. De cast heeft er zin in en passen in het format van de film.

Origineel verhaal

Een film waar het woordje superhelden inzit origineel? Ja, toch is het zo. De schrijvers hebben er een tof verhaal van weten te maken. Je hebt één pil die je superkrachten kunt geven voor 5 minuten. De krachten zijn gebaseerd op eigenschappen van dieren. Iedereen reageert anders op de pil, wat Power ook levensgevaarlijk maakt. En jij wilt natuurlijk weten welke krachten de hoofdrolspelers hebben..

Je avond is gevuld

Met een speelduur van 111 minuten duurt Project Power net geen 2 uur. Het is voor het type film misschien wat aan de lange kant, maar je avond is wel op een positieve manier gevuld. Zoals elke actiefilm, brengt ook deze titel de nodige vraagtekens naar boven als je kritisch naar het verhaal en de gebeurtenissen kijkt. Maar daar zijn actiefilms dan ook niet voor. Chips in aanslag, biertje in de hand en genieten maar!

