5 spionnenfilms op Netflix die je nu kunt zien

Zin om de spion uit te hangen? Dat doe je met deze spionnenfilms, nu te streamen op Netflix.

Netflix omschrijft het zelf als Spionageactie. Want dat is een aparte categorie binnen de Amerikaanse streamingdienst. In dit artikel nemen we een greep uit het aanbod van spionnenfilms op Netflix. De gaafste, stoerste en naar onze mening beste films hebben we voor je op een rijtje gezet. En helaas, de Jason Bourne films zijn op dit moment niet te streamen.

Inception (2010)

Een dief die geheimen steelt via de dromen van mensen, doet nog één laatste klus: een gevaarlijke missie om een idee in het onderbewustzijn van een doelwit te planten.

Mission: Impossible – Rogue Nation (2015)

Wanneer het IMF wordt ontbonden, beginnen Ethan Hunt en zijn bondgenoten een eigen oorlog tegen het Syndicaat, een groep afvallige spionnen die de wereld wil vernietigen.

Charlie’s Angels (2019)

Als Charles Townsends organisatie internationaal wordt, moeten twee Angels en een nieuwe rekruut voorkomen dat vijanden een revolutionair apparaat stelen.

En nog meer spionnenfilms op Netflix:

xXx (2002)

Xander ‘XXX’ Cage wordt gedwongen door een NSA agent om samen te werken met de overheid: hij moet een Russische misdaadring infiltreren.

Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)

Terwijl CIA-analist Jack Ryan undercover werkt op Wall Street, ontdekt hij dat terroristen de Amerikaanse economie willen ontwrichten.

En dat waren ze. 5 spionnenfilms op Netflix. Veel kijkplezier!