$500k verdienen? Dan je hoef je alleen een Tesla te hacken

Tesla looft een gigantische beloning uit voor slimme koppen die met een computer om kunnen gaan.





Als elektrisch rijden niet genoeg geld voor je oplevert, dan komt Tesla met een nieuw trucje. Elon Musk’s autobedrijf biedt namelijk een slordige $500.000. Je hoeft er alleen maar een paar Tesla’s voor te hacken.

Tijdens de Pwn2Own hackwedstrijd in Vancouver kunnen hackers een gigantisch zakcentje verdienen met Tesla Model 3. De autofabrikant biedt hackers een hoofdprijs van een half miljoen dollar voor het kraken en installeren van malware op een drietal Tesla-systemen.

Het hele concept van de wedstrijd is overigens niet om boeven een handje te helpen. In tegendeel, Pwn2Own bestaat om bedrijven en hackers met elkaar in aanraking te laten komen. De hackers zijn dan ook niet uit op de gegevens van een nietsvermoedend slachtoffer. Ze zijn er juist om goede redenen.

Ethical hacking, zo wordt het ook wel genoemd. In dit geval valt de ethiek daarentegen best te betwisten, want de hackers willen naast de eer natuurlijk ook met een half miljoen naar huis. Tesla heeft daarnaast ontzettend veel baat bij de wedstrijd. Ze komen er op deze manier gemakkelijk achter als er kwetsbaarheden in hun systemen zitten.

Verder zijn er ook nog bonussen beschikbaar voor het hacken van specifieke systemen in een Model 3. Zo is het infotainmentsysteem (binnenkort met Disney+) $50.000 dollar waard, de Autopilot levert een hacker tevens $50k op, terwijl het communicatiesysteem tussen auto’s onderling maar liefst $100.000 waard is.

Ik weet niet precies hoe de software van een Tesla werkt, maar het lijkt me kwalijker als de autopilot van een voertuig gehackt wordt. Maar blijkbaar is dat even belangrijk als de functionaliteit van je radio.

Pwn2Own zal op 18 maar van start gaan in Vancouver, Canada en zal tot 20 maart duren.

Lees ook: Man steelt Tesla Model 3, eigenaar volgt dief op de app