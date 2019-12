Elon Musk brengt Disney+ naar Tesla

Tesla geeft je nog een reden om stil te blijven staan; Disney+!

Er zijn genoeg redenen om een Tesla te rijden, maar tot dusver was Disney+ daar niet één van. De auto’s van supergenie Elon Musk hebben een flink scherm aan boord waar op het moment al services als Netflix, YouTube en Hulu op te checken zijn. Daar komt volgens Musk binnenkort Disney+ bij.

Dat ‘onthult’ hij in een antwoord op een vraag van Twitter-gebruiker @TeslaOwnersofMA. Het account vraagt of de bioscoopfunctie ook ooit compatibel wordt met Disney’s streamingdienst. Musk antwoordt cryptisch met ‘komt binnenkort’.

Coming soon — Elon Musk (@elonmusk) December 26, 2019

Wanneer binnenkort is, is niet duidelijk. Eenmaal beschikbaar betekent dat wel dat Tesla-eigenaren nóg een excuus hebben om stil te blijven staan. The Mandalorian schijnt namelijk echt geweldig te zijn.

Ook is het misschien heel handig voor als je kinderen hebt. In plaats van winkelen met een stel hyperactieve koters zou je ze ook een stukje van The Lion King kunnen laten kijken terwijl je snel een boodschap doet.

Ondertussen wrijft Disney zich natuurlijk in de handen. Na het belachelijk goede bioscoopjaar en een evenzo succesvol steamingplatform (na de nodige kinderziektes) is de voormalige animatiegigant straks op nóg een medium beschikbaar.

Originele foto’s @Disney/Telsa, bewerkt door @Engadget

Lees ook: Je kunt nu ook muziek maken in je Tesla