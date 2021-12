Aardig gek: dit online kunstwerk kost meer dan 25 miljoen euro!

Beeple

Het is maar wat een gek ervoor geeft, wordt vaak gezegd. Het bedrag van meer dan 25 miljoen euro voor dit online kunstwerk is vrij bizar te noemen.

Afgelopen jaar was het jaar van online kunstwerken, genaamd NFT’s (non-fungible tokens). De online kunstenaar ‘Beeple’ is het meest succesvol geweest. Beeple’s nieuwste NFT ‘Human One’ wordt verkocht voor $29 miljoen. De kunstenaar is van plan om tijdens zijn leven ‘het weergegeven kunstwerk te verbeteren’.

Online kunstwerk

Beeple is natuurlijk niet zijn echte naam, hij heet Michael Winkelmann. De Amerikaan schreef geschiedenis toen hij zijn online kunstwerk “Everydays” op 11 maart voor $69,3 miljoen verkocht. Beeple’s nieuwste NFT genaamd “Human One” is een levensgrote NFT-sculptuur die voor $29 miljoen (omgerekend een goede 25 miljoen euro) is verkocht, en de kunstenaar zal de NFT in de loop van de rest van zijn bestaan ​​op aarde bijwerken.

Zijn kunstwerken leveren zoveel op mede omdat er veel aandacht voor is. Beeple haalt opnieuw de krantenkoppen tijdens de Christie’s 21st Century Evening Sale met dit nieuwe object. Inmiddels is hij een van de meest bekende NFT-artiesten van vandaag. Beeple beschrijft zijn nieuwste NFT-kunst als “het eerste portret van een mens geboren in de metaverse.” Het interessante aan Beeple’s “Human One” is dat hij ernaar streeft om het in de loop van zijn leven te veranderen.

Beeple

Zien veranderen

Dit betekent dat de eigenaar, Ryan Zurrer, en eventuele eigenaren daarna, het artwork van “Human One” kunnen zien veranderen in wat Beeple ook maar wil toevoegen. De veranderingen kunnen afhankelijk zijn van zijn stemming en kunnen iets vertegenwoordigen waar de kunstenaar aan denkt.

Op dit moment toont de levensgrote 3D-sculptuur NFT een persoon in een zilverkleurig ruimtepak met laarzen, een helm en een rugzak. De 21st Century Evening Sale-veiling van “Human One” eindigde op 8 november met een gerealiseerde prijs van $28.985.000.