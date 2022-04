Activision teaset Call of Duty: Modern Warfare 2

Afbeelding van Ghost in Call of Duty: Warzone, via Activision

De eerste teaser is een feit en we weten nu nagenoeg zeker dat er een Call of Duty: Modern Warfare 2 (2) aan zit te komen.

Activision doet dan wel allemaal rare dingen met Warzone, maar gelukkig kunnen fans ook een ‘gewone’ Call of Duty verwachten. Dit weekend heeft de uitgever meerdere hints gedropt over Modern Warfare 2. Het duurt waarschijnlijk nog een maand voordat de eerste trailer uitkomt, maar de game komt er absoluut aan!

Call of Duty: Modern Warfare 2 teaser

Dit weekend gingen de sociale media-kanalen van Infinity Ward namelijk op zwart. De profielfoto op de Twitter-pagina is bijvoorbeeld ogenschijnlijk helemaal donker. Dit is een overduidelijke knipoog naar de epische teaser van Call of Duty: Modern Warfare (2019) waarbij de iconische Captain Price de tagline ‘Bravo Six going dark’ uitspreekt.

Stiekem is de afbeelding daarentegen niet helemaal zwart. IGN verlichtte het plaatje en zag een ander iconisch CoD-personage verschijnen: Ghost. Zijn typerende masker met een schedel erop is duidelijk in de afbeelding te zien. Ghost is een belangrijk personage in meerdere Call of Duty’s, waaronder MW2 (2009), Warzone en Modern Warfare (2019).

Release

Overigens zou deze teaser nog wel een beetje vroeg uitgebracht zijn. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde leaker Tom Henderson staat de onthulling van Call of Duty: Modern Warfare 2 gepland voor eind mei. Tot die tijd moeten we het doen met een vage afbeelding, maar vanaf dat kunnen we trailer en daadwerkelijke details verwachten.

Teasing #MWII this early seems premature as the reveal is set for the end of May.



We're still 5 weeks away so hopefully, they can keep up the hype throughout this duration. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) April 23, 2022

Weer een MW2?!

Vooralsnog hebben we het over Modern Warfare 2, maar iedereen en zijn moeder hoopt dat er een andere naam wordt bedacht. Het begint namelijk aardig verwarrend te worden.

De reboot uit 2019 kreeg praktisch dezelfde naam als de kaskraker Call of Duty 4: Modern Warfare uit 2007 en het vervolg op de reboot uit 2022 zou dezelfde naam krijgen als de perfecte sequel uit 2009. Geen wonder dat Infinity Ward een naam probeert te crowsourcen.