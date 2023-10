Age of Wonders 4 is Dutch Game Awards game van het jaar

Elk jaar geeft de Dutch Games Association prijzen voor de beste games van eigen bodem. Onder de categorieën behoren prijzen voor de beste art, audio en design, prijzen voor innovatie, de beste debutant, etc. De prijs die iedereen wil hebben: die voor de beste game. En die is dit jaar naar de 4x strategy game Age of Wonders 4 gegaan.

Games van eigen bodem

Wellicht dat het de lezer verbaast, maar er bestaat naast Guerilla Games een heuse gamesindustrie in Nederland. Onder de prijswinnaars van dit jaar bevinden zich bedrijven zowel relatief normale, als uitermate Nederlandse namen. Onze favoriet, afgaande op naam, is Appelmoes games. Het valt in ieder geval op.

Daarbij is de game-industrie in Nederland allesbehalve statisch. Zo staat er dit jaar een relatief onbekende naam zelfs twee keer in de lijst met prijswinnaars. Adriaan de Jongh & Friends won zowel de prijs voor beste innovatie als beste gamedesign met de game Secret Suffle. Deze party game heeft verschillende spelmodussen allemaal gebaseerd rondom muziek.

Alle winnaars op een rijtje

Beste game: Age of Wonders 4 – Triumph Studios

Beste art: Mail Time – Appelmoes games

Beste audio: Isonzo – BlackMill Games

Beste innovatie: Secret Shuffle – Adriaan de Jongh & Friends

Beste technologie: Marvel’s Spider-Man Remastered PC – Nixxes Software

Beste gamedesign: Secret Shuffle – Adriaan de Jongh & Friends

Best toegepaste game: Klankkr8 – Game Tailors

Beste debuutgame: Kayak VR: Mirage – Better Than Life

Beste studentengame: Iron Line – Team Trainwreck / BUas

Naast de hoofdprijzen, heeft de Dutch Game association ook nog vier andere prijzen uitgereikt. Beste studio ging naar Age of Wonders 4 ontwikkelaar Triumph games. Dit was niet alleen vanwege het succes van Age of Wonders. Juist ook omdat ze – ondanks de overname door Paradox – hun eigen koers zijn blijven varen.

De Inclusiviteitsprijs ging naar Esmeé van’t Hoff. Zij is één van de gangmakers op het gebied van zogenoemde ‘cozy games.’ Tot slot was de Career Achievement Award voor Angie Smets, die zich al 20 jaar in heeft gezet voor het normaliseren van diversiteit in zowel gender als werkcultuur.

Age of Wonders 4

Age of Wonders 4 is een turn based 4x, staat voor Explore, Expand, Exploit en Exterminate, strategiespel van Triumph Studios. Een gerenommeerde reeks, op Killzone en Horizon na, waarschijnlijk ook de meest bekende Nederlandse serie. Het spel is uitgegeven door Paradox Interactive. Misschien ken je dit wel van strategy megahits als Europa Universalis en Hearts of Iron.

In Age of Wonders 4 krijgen spelers ongekend veel vrijheid bij het ontwikkelen van hun volkeren. Niet alleen de uiterlijke kenmerken, maar ook zaken als maatschappijvorm en magische krachten kunnen worden aangepast. Ook nieuw voor de serie is de introductie van een moraalsysteem wat verschillende speelstijlen mogelijk maakt. Age of Wonders 4 is sinds mei van dit jaar te spelen op PC via Steam en voor console op de Xbox series en PlayStation 5.