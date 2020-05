Boek jij deze zomer met een gerust hart een Airbnb?

CEO van Airbnb geeft een inkijkje in de toekomst van reizen en jouw veiligheid.

De zomervakantie komt eraan en dat wordt voor de meeste mensen improviseren. Corona heeft door veel dingen een streep gezet en de lang vantevoren geboekte zomervakantie is voor veel mensen een van die dingen. Aan de andere kant prikkelt het. Veel mensen zijn na maanden thuislockdown wel toe aan een andere omgeving. Is Airbnb in deze tijd nog wel een optie?

Reismarkt verandert

In een interview met Businessinsider kijkt Airbnb-ceo Brian Chesky aan de hand van lezersvragen vooruit. Hij voorziet dat we in het ‘nieuwe normaal’ op een andere manier gaan reizen. Volgens hem zal het aantal zakenreizen teruglopen aangezien men nu bewijst dat men ook zonder fysiek contact internationaal kan (samen)werken.

Daarmee wordt reizen volgens hem weer voornamelijk een privépleziertje. Hij denkt dan ook dat de vakantiereizen gaan groeien en ziet daarnaast het aantal digitale nomaden sterk toenemen. Airbnb gooit het roer dan ook gedeeltelijk om en gaat ook nadrukkelijk(er) verblijven aanbieden die langer dan een maand gehuurd kunnen worden.

Verder voorziet hij door reisverboden dat mensen met bijvoorbeeld zorgberoepen tijdelijk niet thuis willen wonen om hun gezin te beschermen. Daarmee ontstaat een nieuwe markt en inmiddels heeft Airbnb een programma opgezet om zorgmedewerkers veilig te huisvesten tijdens de crisis.

Airbnb neemt uitgebreide hygiënemaatregelen

Het concern beseft dat verhuurders een belangrijke taak krijgen met de schoonmaak. Immers, door goed schoonmaken moet de kans dat een besmette huurder het Coronavirus overdraagt aan een volgende huurder zo klein mogelijk blijven.

Om dit voor elkaar te krijgen heeft Airbnb met experts een schoonmaakinstructie opgesteld. De verhuurders die zich aanmelden voor dit programma krijgen een speciale herkenning en meer promotie op de site. Verder wordt naleving van de protocollen gecontroleerd en kunnen gebruikers veel uitgebreider reviewen op de schoonmaak.

Verhuurders die ervoor kiezen om niet met dit speciale programma mee te doen krijgen aparte schoonmaakinstructies. Ook moeten zij een wachtperiode van 3 dagen tussen twee verhuringen in acht nemen. Hosts die wel meedoen moeten slechts 24 uur wachten tot ze de volgende huurder binnenlaten.

Kun je veilig op vakantie met Airbnb?

Zoals de CEO aangeeft is men nu druk bezig met implementatie van de plannen en zal het hele systeem rondom schoonmaak eerst in de VS worden uitgerold. Andere landen volgen in de komende maanden. Het blijft dus voorlopig nog vooral een kwestie van een ‘goed gevoel’ bij de verhuurder en het goed checken van reviews als je een Airbnb overweegt. Dat laatste is overigens sowieso geen overbodige luxe.

De Nederlandse site is al wel aangepast om de huurmogelijkheden voor lange termijn en voor zorgmedewerkers inzichtelijk te krijgen. Ook biedt Airbnb veel informatie over schoonmaak en procedures, maar de (controle op) naleving is nog zeker niet waterdicht geregeld, Als je toch overweegt te gaan zijn de populairste bestemmingen wellicht een inspiratiebron.

Bron: Businessinsider