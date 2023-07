AirPods Pro 2 testen ook gehoor

Deze herfst komt de volgende versie uit van de Apple USB-C Airpods Pro 2, en deze bevatten een bijzondere verrassing. Volgens een bericht zullen deze in staat zijn om je gehoor te testen en hoorproblemen te ontdekken.

Gehoortest in USB-C Airpods Pro 2 komt als geroepen

Vooral vanwege de noise canceling hoofdtelefoons die veel te hard worden gezet, hebben steeds meer mensen last van gehoorbeschadiging. Niet alleen maar ouderen, maar ook steeds meer jongeren lopen permanente gehoorschade op omdat hun koptelefoon veel te hard staat.

Dus deze nieuwe uitvinding van Apple, de opvolger van eerdere oortjes, komt als geroepen. Zo ontdek je in een vroeg stadium of je gehoorproblemen hebt of niet, en kan je daar rekening mee houden. Wist je bijvoorbeeld dat je doof kan zijn voor bepaalde toonhoogtes en andere niet? Dat kunnen de AirPods Pro 2 allemaal vaststellen met een gehoorprofiel.

Vele patentaanvragen voeden speculatie

Maar dat is nog niet alles uit verschillende patentaanvragen blijkt dat Apple ook andere sensoren aan de Apple AirPods Pro 2 toe wil voegen om meer dingen te meten. Zo worden de AirPods Pro 2 mogelijk uitgerust met een oorthermometer. Nog weer andere patentaanvragen lijken erop te wijzen, dat het oor wordt gebruikt als meetbron voor de biosensoren.

USB-C Airpods Pro 2 doosje

Denk dan aan een zogeheten fotoplethysmogram (PPG) sensor (3x woordwaarde) om de hartslag en de bloedstroom in de huid van het oor te meten. In andere patentaanvragen worden dingen gesuggereerd zoals een elektrocardiogramsensor (waarmee de elektrische signalen van de hartslag zijn op te vangen), impedantiecardiografie (maakt gebruik van de verandering in weerstand om de hartslag te meten), huidweerstand, VO2 sensor (zuurstofgehalte in het bloed) en dus thermometers.

Bij patentaanvragen hebben bedrijven vaak de neiging om het patent zo breed mogelijk te maken. Dus het is de vraag of al deze functies inderdaad ook echt in de AirPods Pro 2 terechtkomen. Maar het lijkt veilig om te veronderstellen dat er dus enkele medische sensoren in de nieuwe oortjes van Apple terecht zullen komen.

Hoortoestel voor mensen met beginnende hoorproblemen

Ook kunnen de oortjes geluiden van de bijbehorende iPhone versterken, en gesprekken in de omgeving versterkt weergeven. Hiermee zouden ze een, duur, hoortoestel vervangen. De Amerikaanse gezondheidsautoriteit FDA heeft de AirPods Pro 2 nog niet als zodanig goedgekeurd maar op zich zou het voor mensen met beginnende hoorproblemen, waar er dus behoorlijk wat zijn, een waardevolle accessoire vormen. Let wel, dit zijn alle geruchten en geen officiële Apple mededelingen. Al zijn de bronnen voor de leaks behoorlijk betrouwbaar.