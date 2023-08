Al herkent borstkanker vaker dan radiologen

Uit een grootschalig Zweeds onderzoek is gebleken dat kunstmatige intelligentie vaker borstkanker ontdekt dan radiologen. Daarnaast brengt AI toepassen in de gezondheidszorg nog een groot voordeel met zich mee, namelijk het verminderen van de werkdruk. Dat betekent kortom lagere zorgkosten en snellere diagnoses. Lees in dit artikel meer over de resultaten van het onderzoek en de ethische bezwaren voor het toepassen van kunstmatige intelligentie bij oncologie.

Uitkomst onderzoek

Gedurende het onderzoek werd er gebruik gemaakt van zogenoemde mammogrammen van meer dan 80 duizend vrouwen. De helft van dit aantal werd gezien door twee radiologen. Dit is de gebruikelijke manier van onderzoek doen naar borstkanker. Een AI-programma, ontwikkeld door een Nederlands bedrijf, beoordeelde de andere helft van de scans.

De resultaten liegen er niet om: kunstmatige intelligentie ontdekken vaker borstkanker. Daarnaast werden er ook minder valse positieven uitslagen gegeven. In Nederland zou dit betekenen dat er met het AI-programma honderden vrouwen in een vroege stadia worden ingelicht dat er risico is op borstkanker. En hoe vroeger de aanwezigheid van borstkanker wordt vastgesteld, hoe meer de kans is dat het kan worden genezen.

Geen pauze en geen afleiding

Een mogelijke verklaring voor de resultaten van het onderzoek zou volgens Ritse Mann, radioloog bij het Radboudumc en het Antoni van Leeuwenhoek zijn dat kunstmatige intelligentie geen pauze nodig heeft en niet gevoelig is voor afleiding. Daarbij komt dat radiologen langer nodig hebben om mammogrammen te beoordelen dan het AI-programma. Meteen een goede oplossing voor het tekort aan radiologen, zou je denken. Op dit moment wordt er meer AI-onderzoek verricht bij borstkanker, darmkanker, longkanker en huidkanker.

Bezwaren om kunstmatige intelligentie te gebruiken

Ondanks dat de resultaten van het onderzoek dus veelbelovend zijn, lijken er toch nog ethische bezwaren te zijn. Een menselijke blik is nog steeds essentieel. Zo kan het programma bijvoorbeeld een tumor missen, die een radioloog weer wel zou kunnen zien. Het algoritme zou eigenlijk aan moeten gaan geven hoe zeker het is van zijn bevinding. Ook moet er een manier komen om het AI-programma te kunnen blijven controleren op betrouwbaarheid.