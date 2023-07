Alfen biedt oplossing met duurzame laadtechnologie

Al in 2018 leverde Alfen slimme laadstations voor een pilot van Western Power Distribution in Engeland. Het doel hiervan was een oplossing bieden voor het sneller en makkelijker aansluiten van nieuwe technologieën, zoals de laadpaal. Met de kennis die ze toen hebben opgedaan werken ze nog steeds iedere dag aan het verbeteren van hun laadstations, die nu ook thuis of op jouw werkplek te verkrijgen zijn.

Wat is er speciaal aan oplaadpunten van Alfen?

Wat de oplaadpunten van Alfen bijzonder maakt, is het Smart Charging Network (SCN) waaraan de laadpalen die bij elkaar staan verbonden zijn. Alle laadpalen die verbonden zijn aan een dergelijk SCN werken als het ware als één grote groep, maar kunnen toch individueel gebruikt worden.

Het slimme netwerk is de meest geavanceerde technologie in zijn veld. Het totale beschikbare laadvermogen dat het energienet levert, wordt namelijk verdeeld over alle opladende voertuigen. Is er een auto volgeladen, dan krijgt deze auto minder stroom toegeleverd via de laadpaal. Hierdoor gaan andere voertuigen die op dat moment zijn aangesloten op het net weer sneller laden. Deze automatische verdeling wordt ‘Dynamic Load Balancing’ genoemd. De video hieronder legt verder uit hoe dat bij Alfen werkt:

Hoewel Load Balancing bij publieke oplaadpunten langs de snelweg inmiddels vrij gebruikelijk is, testte Alfen hier al in 2018 mee voor laadstations aan huis. Hierbij werd de beschikbare capaciteit op het lokale stroomnet dus on the spot gecontroleerd en verdeeld op basis van de vraag op dat moment.

De oplaadpunten van Alfen

Alfen heeft oplaadpunten geschikt voor bij jou thuis, op het werk of zelfs voor publiek gebruik. Op dit moment verkopen ze twee types oplaadpunten. Het verschil tussen deze twee types is dat er bij de Double serie twee auto’s tegelijkertijd kunnen laden en bij de Single serie niet. Hieronder lichten we twee laadpunten uit de Single lijn toe:

Eve Single S-Line De Eve Single S-Line is een compact en tegelijkertijd krachtig laadpunt. Hij is speciaal ontworpen voor thuisgebruik, waardoor het oplaadpunt zowel met een laadkabel als met een stopcontact kan laden. Daarnaast maakt de Single S-Line gebruik van wifi, wat met een speciale kabel van Alfen gewoon op jouw internet aangesloten kan worden. Als laatste heeft dit laadpunt een laadvermogen van 3,7 tot 11 kW. Door dit brede scala dat beschikbaar is, biedt het laadpunt altijd een maximale laadsnelheid. Bekijk de Eve Single S line hier

Bekijk de Eve Single Pro-Line hier Eve Single Pro-Line In tegenstelling tot de Eve Single S-Line die speciaal is ontworpen voor thuisgebruik, is de Pro-Line juist ook geschikt voor zakelijk gebruik. Wat dit laadpunt uniek maakt, is het kleine scherm waarop de vordering van het laden te zien is. Daarnaast kan de Eve Single Pro-Line ook gekoppeld worden aan het Smart Charging Network van Alfen. De beheerder van de laadpaal kan bovendien met de sim-lock bepalen wie er aan deze laadpaal kan laden. Ideaal voor ondernemers met een elektrisch wagenpark dus.

De laadpunten van Alfen zijn dus geschikt voor zowel zakelijk als particulier gebruik. Dit waren enkel de Single laadpunten, maar Alfen heeft ook nog dubbele laadpunten, geschikt voor een groter laadplein. In combinatie met het Smart Charging Network maak je zo op een verantwoorde manier gebruik van jouw laadpunten en laden de voertuigen met optimale snelheid. Alfen houdt zich verder niet alleen bezig met slimme laadpunten, ze zetten zich in voor allerlei slimme elektriciteitsoplossingen. Deze oplossingen, zoals het Smart Charging Network, maken de laadpunten vervolgens alleen maar beter.