Alle speculaties over de Windows 12 uitgelicht

Tijdens een bedrijfsconferentie heeft David Zinsner, de Chief Financial Officer van Intel, duidelijk gemaakt dat Windows een vernieuwing zal ondergaan. Deze vernieuwing staat gepland voor de herfst van 2024. In dit artikel lees je meer over de opkomst van Windows 12 en ontdek je wat je op dit moment kunt verwachten van de eerdere versie, de Windows 11.

Speculeren, speculeren en nog eens speculeren

Volgens Zinsner is de huidige gebruikersbasis van Windows behoorlijk verouderd en heeft het dringend behoefte aan een opfrisbeurt. Hoewel de exacte details niet zijn verduidelijkt in de verklaring van de CFO, wordt vermoed dat Microsoft Windows 12 wil introduceren. Tot op heden nog niet officieel is bevestigd en blijft het dus speculeren. Toch lijkt het erop dat Windows een vernieuwing zal brengen in 2024.

Dit zal er naar verwachting aan Windows 12 worden toegevoegd

Er zullen aan de Windows 12 verschillende nieuwe functies worden toegevoegd. Ten eerste is er sprake van een “zwevende” taakbalk. In tegenstelling tot Windows 11, waarbij de taakbalk aan de randen van het scherm is geplaatst, zal de taakbalk naar alle waarschijnlijkheid aanpasbaar worden in Windows 12. Bovendien wordt er hard gewerkt aan specifieke hardware die naast Windows 12 zal worden geïntroduceerd. Microsoft is momenteel bezig met de ontwikkeling van een ARM-chip. Deze chips verbruiken minder energie en kunnen daardoor een langere batterijduur bieden.

Verder zal Microsoft zijn gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) verder uitbreiden. Het wordt verwacht dat Windows 12 AI-functionaliteiten zal bevatten. In de recentste developer-build heeft Microsoft al AI Snap Lay-outs toegevoegd. Met deze functie kun je verschillende vensters op je scherm vastzetten, waarop Windows automatische suggesties doet voor de overige lege ruimtes. Het is mogelijk dat deze functie in Windows 12 verder wordt verbeterd.

Terugblik op de introductie van Windows 11

Sinds oktober 2021 is de Windows 11 beschikbaar voor iedereen. Tijdens deze introductie werden er ook nieuwe functies geïntroduceerd. Onder deze functies vallen: een nieuw vormgegeven startmenu, verbeterd vensterbeheer en nieuwe grafische thema’s. Hoewel het programma veel voordelen biedt, kent deze huidige software ook enkele nadelen. Welke dit zijn, lees je hieronder.

Voordelen van de huidige Windows 11

Verbeterde beveiliging: Windows 11 vereist een veilige pc en werkt niet op systemen zonder de twee beveiligingsmaatregelen, namelijk TPM 2.0 en Secure Boot. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat je te allen tijde beschermd bent tegen kwaadaardige software en diefstal.

Verbeterde snelheid: Met de Edge-browser werd Windows 11 sneller dan ooit tevoren.

Efficiënte Updates: De updates van de Windows 11 zijn efficiënter gemaakt en kleiner van formaat, waardoor ze op de achtergrond kunnen plaatsvinden, terwijl je beveiligd blijft.

Energiezuinigheid: Windows 11 gebruikt aanzienlijk minder energie dan Windows 10, wat leidt tot een verbeterde batterijduur.

Nieuwe functies: Windows 11 introduceerde diverse nieuwe functies, waaronder verbeterde ondersteuning voor meerdere schermen. Door de functie wordt het eenvoudiger om te werken met meerdere displays.

Gratis upgrade: Als je al over Windows 10 beschikt, hoefde je niet extra te betalen voor de upgrade naar Windows 11. We zijn erg benieuwd hoe dit zit met de overgang naar Windows 12.

Nadelen van Windows 11

Naast de vele voordelen die Windows 11 te bieden heeft, kon de overgang van Windows 10 naar 11 ook enkele nadelen met zich meebrengen:

Beperkte applicatieondersteuning: Op dit moment is er nog geen volledige ondersteuning voor alle applicaties beschikbaar in Windows 11. Bij de overstap naar Windows 11 bestaat het risico dat oudere applicaties moeite hebben om goed te functioneren. Dit kan resulteren in het niet meer volledig werken van bepaalde applicaties, zoals de telefoonapplicatie, met bereikbaarheidsproblemen tot gevolg.