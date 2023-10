Alles over de geweldige terugkeer van 2D-Super Mario Bros. Wonder

De Super Mario Bros. Wonder wordt erkend als een van de mooiste en meest vermakelijke games van 2023. Het spel bevat kleurrijke levels en kan zowel alleen als met vrienden worden gespeeld. Super Mario Bros. Wonder is het beste tweedimensionale spel in de serie en is een absolute must-have voor Nintendo Switch-bezitters. In dit artikel lees je wat je kunt verwachten van deze populaire game.

Late bekendmaking geen invloed op populariteit

Super Mario Bros. Wonder werd pas laat onthuld aan de gebruikers, zonder dat er een duidelijke reden voor was. De markt voor nieuwe games is overvol, en veel spellen verdwijnen snel uit het zicht zodra ze op de markt worden gebracht. Het is des te opmerkelijker dat Nintendo koos voor een late onthulling. Toch heeft deze strategie gewerkt. Nu schittert het spel namelijk in al zijn glorie.

Betoverende bloemenrijk

De opzet van de game is opvallend eenvoudig: het speelt zich af in het nieuwe Bloemenrijk. Deze wereld is bevolkt met sprekende bloemen en betoverende plantenzaadjes. Het is een vredige omgeving totdat de slechterik Bowser de rust verstoort. Bowser steelt een van de bijzondere wonderbloemen en verandert vervolgens in een groot zwevend kasteel. Nu is het aan Mario en zijn vrienden om Bowser te verslaan. Dit kunnen ze bereiken door de zes speelwerelden te doorlopen en zes koningszaadjes te verzamelen. Super Mario Bros. Wonder kost maar liefst vijftien uur om uit te spelen, maar weet toch telkens de speler te vermaken. Krijg in de video hieronder een eerste indruk.

Personages voor beginners

In vergelijking met eerdere tweedimensionale Mario-games, heeft de speler nu de mogelijkheid om hun eigen personage te kiezen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit Princess Peach, Luigi, Nabbit of Yoshi. Het is echter belangrijk op te merken dat deze personages verbonden zijn met de moeilijkheidsgraad van het spel. Yoshi en Nabbit maken het spel bijvoorbeeld gemakkelijker, doordat ze geen schade oplopen en geen power-ups kunnen gebruiken. Het is een spel dat beginners of mensen die moeite hebben met het gebruik van een gameconsole tegemoetkomt. Bovendien worden in het spel moeilijke werelden aangeduid met sterren, zodat de speler een geschikt niveau kan kiezen.

De geweldige werelden

Super Mario Bros. Wonder springt eruit tussen de huidige Mario-games en is een van de meest creatieve titels in de serie. Het spel overtreft de verwachtingen in elke wereld en blijft voortdurend nieuwe spelmechanismen introduceren. Het meest opvallende kenmerk van Super Mario Bros. Wonder is de aanwezigheid van de wonderbloemen, die verborgen zijn in elk level. Zodra een speler zo’n wonderbloem vindt, ondergaat het hele spel een transformatie. Dit omvat veranderingen in muziek, visuele stijl, doelstellingen en vijanden. De hele wereld wordt omgetoverd tot een hallucinante droom, waarbij bijvoorbeeld water in lucht verandert, lucht in water, je personage groter wordt of je wordt achtervolgd door een menigte dieren.

Om deze verbazingwekkende, hallucinerende werelden weer normaal te maken, is het essentieel om een wonderzaadje te vinden. Deze zaadjes kunnen in het spel gemakkelijk over het hoofd worden gezien, net als de wonderbloemen. Aan het begin van het spel wordt aangegeven hoeveel bloemen er in het spel zijn. Maar het kunnen er altijd meer zijn dan Nintendo aangeeft.

MiniReview uitgelicht

Deze game is de eerste tweedimensionale Mario-game in meer dan tien jaar tijd en bewijst dat het een plekje verdient bovenaan de lijst van Mario-games. Met voortdurend indrukwekkende levels en bijpassende muziek neemt het spel je mee naar een andere wereld. Maar wat zijn nu de sterke en zwakke punten van deze game?

Dit zijn de pluspunten

Het spel biedt prachtige, creatieve levels die doordrenkt zijn met levendige kleuren en passende muziek. Het zit ook boordevol geheimen, zoals het ontdekken van wonderzaadjes en wonderbloemen. Hoewel het spel slechts zes levels heeft en je het in 15 uur kunt uitspelen, blijft het toch herspeelbaar. Je kunt verschillende personages kiezen of op verschillende momenten wonderbloemen vinden voor een unieke ervaring. Het is toegankelijk voor iedereen en blijft uitdagend.

En dit de minpunten

In de game wordt er geen gebruik gemaakt van coöperatieve spelmechaniek. Je kunt bijvoorbeeld je vrienden niet helpen of plagen terwijl je het spel speelt. Desondanks blijft het een leuk en eenvoudig spel dat voor iedereen – jong en oud- plezierig is om te spelen.

