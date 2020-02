Alles van James Bond naar deze Nederlandse streamingdienst

Voordat jij in april naar de bioscoop gaat ben je helemaal bij.





Binnenkort kun je weer naar het witte doek om van een gloednieuwe James Bond te genieten. We zeggen genieten, omdat we er eigenlijk wel vanuit kunnen gaan dat het weer een kraker gaat worden. Nog één keer kruipt acteur Daniel Craig in de huid van spion James Bond in No Time To Die.

James Bond kent een lange filmgeschiedenis. Grote kans dat je geheugen misschien een beetje opgefrist moet worden. Sterker nog, wellicht heb je nog niet eens alle James Bond-films gekeken. Als je abonnement hebt op Videoland dan heeft de Nederlandse streamingdienst goed nieuws voor je. Of je moet zin hebben om speciaal voor dit feit een abbo te scoren.

Videoland gaat namelijk alle gemaakte James Bond-films opnemen in de bibliotheek. Dit doen ze per 2 maart. Dit heeft de dienst gedaan in aanloop naar No Time To Die. Kijk ze dus snel mocht je daar zin in hebben. De kans is groot dat na de bioscooprelease van No Time To Die de Bond-films weer gauw verdwijnen van Videoland.

Je hebt nog een paar dagen de tijd om naar de supermarkt te gaan. Popcorn en drinken in slaan en vanaf 2 maart zit je er klaar voor. Overigens verschijnt No Time To Die op 2 april in de bioscoop.