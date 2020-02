Alles wat je moet weten over A Quiet Place II

Deel twee van de zenuwslopende thriller, dit is wat je moet weten.





Binnenkort is de nieuwe film A Quiet Place 2 te zien in de bioscoop. De film is een vervolg op het bijzonder en populaire A Quiet Place. In dit tweede deel keert de cast bestaande uit onder andere John Krasinsky, Emily Blunt en Cillian Murphy, weer terug.

A Quiet Place 2 van regisseur John Krasinski is het vervolg op de succesvolle horrorthriller uit 2018. De familie Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) heeft hun huis verlaten en moet de gevaren van de buitenwereld onder ogen komen. Het gevecht om te overleven moeten zij in stilte vervolgen nadat ze gedwongen worden zich op onbekend terrein te wagen. Ze komen er al snel achter dat de monsters die op geluid afkomen niet de enige dreigingen zijn die zich schuilhouden voorbij het zandpad.

Uitvoerende producenten van de film zijn Allyson Seeger, Joann Perritano en Aaron Janus. De film is geproduceerd door Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller en John Krasinski. Het verhaal is gebaseerd op personages gecreƫerd door Bryan Woods & Scott Beck.

Alles wat je over de film moet weten check je in de video hieronder. A Quiet Place 2 draait vanaf 18 maart in de bioscoop, ook in IMAX, Dolby Cinema en 4D.