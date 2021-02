‘Altijd aan scherm’ op iPhone 13 - Apparata

Er komen steeds meer geruchten over de iPhone reeks in 2021, waaronder een ‘altijd aan scherm’ op de iPhone 13

De geruchtenmachine draait op volle toeren en met name over de iPhone 13. Op YouTube zijn de bekende ‘leakers’ hard bezig sappige details te delen met ons. Zoals Max Weinbach en EverythingApplePro hebben veel nieuwtjes, waaronder een bericht over een ‘always- on display’. En wat is nou het grote voordeel van een dergelijk altijd aan scherm op je nieuwe iPhone 13? Nou, vraag maar aan iemand de tijd en bijna niemand kijkt meer op een horloge. Iedereen pakt zijn of haar smartphone! En je moet altijd eerst even tikken of je smartphone ontgrendelen, voordat je de tijd ziet. Dit kan dus gaan veranderen.

Nabootsen

Maar niks is zo vervelend als een batterij die razendsnel op gaat, dus een always- on display moet niet continue je smartphone leeg trekken. Daarom zal naar verluidt het batterij-efficiënte 120Hz LTPO-display (low-temperature polycrystalline oxide) het vergrendelingsscherm nabootsen en een handvol informatie weergeven, zonder dat er enige actie wordt vereist. De batterij en de klok zie je dan continue, maar ook een balkje voor de meldingen. Nieuwe meldingen verschijnen dan ook op het scherm, maar verdwijnen na een tijdje.

Ook nieuwe camera’s

Over de gehele lijn zouden ook geüpgradede camera’s komen. Denk hierbij aan sterk verbeterde ultrabrede camera’s met betere resultaten bij weinig licht en een Galaxy S21-achtige portretvideomodus. Ook gaan er geruchten rond op YouTube dat er een kleinere, minder opvallende inkeping komt voor de Face ID en de camera aan de voorkant, samen met een ingebouwde vingerafdruklezer. Dit komt het design ten goede. Voor de rest zal de nieuwe iPhone niet veel veranderen wat betreft de looks.

Een always-on display zou wel fijn zijn, maar er zijn twijfels of het toch niet veel vraagt van de batterij. Apple zou zomaar dergelijke functies nu in prototypes kunnen hebben, maar uit de uiteindelijke consumentenversies kunnen halen. Het is dus nog afwachten of deze functionaliteiten de eindstreep halen.