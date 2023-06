Amazon komt met plannen voor streamingabonnement met reclame

Er wordt al langer om gevreesd: nog even en streamingdiensten worden, net als kabel-tv, alleen flink duurder. Netflix heeft in sommige landen (niet in Nederland) een goedkoper abonnement beschikbaar met reclames. HBO en Disney+ hebben vergelijkbare opties. Amazon Prime overweegt nu dus zich bij dit rijtje te voegen.

Amazon zet het mes in de eigen streamingdienst

Het plan om een goedkoper abonnement met reclames te introduceren vloeit volgens vertrouwelijke bronnen van The Wall Street Journal voort uit kostenbesparende maatregelen die het bedrijf de afgelopen weken heeft genomen. Zo moeten er tienduizenden werknemers de laan uit. Dat betreft uiteraard wel het gehele bedrijf, niet alleen de streamingdienst.

Dat het boekje gebalanceerd moet worden, heeft naar alle waarschijnlijkheid iets te maken met de teleurstellende belangstelling in The Rings of Power. Of een film of serie winst maakt voor een streaming platform is lastig te berekenen. Waar je bij een bioscoopfilm gewoon de kaartverkoop tegen de productie- en promotiekosten af kan strepen, kan je er bij een streamingdienst niet checken voor welk stuk media een nieuwe klant een abonnement afsluit.

Dat The Rings of Power meer geld heeft gekost dan het heeft opgeleverd, twijfelt eigenlijk niemand aan. Per aflevering tikte Bezos 60 miljoen dollar af, dat terwijl ondertussen twee derde van de klanten ondertussen alweer weg is. Tel daarbij de benodigde rechten voor The Rings of Power, alleen al 250 miljoen, bij op en je komt uit op een totaalbedrag van 715 miljoen voor het eerste seizoen. Daarmee behoort het tot de duurste shows ooit. Ter referentie, seizoen 1 van Game of Thrones kostte een “schappelijke” 60 miljoen. Een flinke rekening dus, om recht te moeten zetten.

Amazon wil vooral meer klanten werven

Een half dozijn abonnementen voor streamingdiensten aftikken elke maand is best prijzig, helemaal in deze economie. Dus zijn er een hoop mensen die van dienst naar dienst hoppen, terwijl streamingdiensten er vooral op inzetten om klanten die binnenkomen zo lang mogelijk vast te houden. De optie bieden om tegen een lager maandtarief met reclames te moeten dealen is dan ook, in ieder geval vanuit het perspectief van Amazon en dergelijke, een logische zet.

Ook reclamediensten zien het steeds breder wordende aanbod van streamingdiensten met een abonnement met reclames graag tegemoet. De jongere generaties kijken nauwelijks naar TV en het effect van marketing op social media blijkt tegen te vallen. Het is nou eenmaal erg makkelijk langs reclame heen te scrollen, terwijl platformen dat vaak wel als een ‘view’ rekenen. Zoals een ieder die te skeer is om een Youtube Premium abonnement af te sluiten (waaronder ook deze auteur) weet, zit je filmpjes te kijken en komt er een reclame langs, dan heb je er toch echt maar even mee te dealen.

Door enerzijds flink het mes in het bedrijf te zetten en aan de andere kant meer klanten te werven voor Amazon Prime hoopt het bedrijf rendement uit de recente investeringen te kunnen halen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Afgelopen jaar investeerde het bedrijf ruim 7 miljard dollar in het produceren van eigen content en het aankopen van licenties. Het is een proces dat we meer hebben gezien, in eerste instantie inzetten op maximale groei en zoveel mogelijk marktaandeel te veroveren om vervolgens te realiseren dat je op een bepaald punt ook geld moet gaan verdienen.

Wil je reclamevrij content streamen op Prime?

Abbo met reclame lijkt de toekomst te hebben

In eerdere jaren leek de consument geen problemen te hebben een paar euro meer te betalen om van reclames verlost te zijn. Het zal zoals eerder gezegd zal het wat te maken hebben met de uit de pan rijzende kosten voor levensonderhoud. Maar steeds meer mensen lijken bereid om reclames te kijken als het een goedkoper abonnement betekent. Dat is althans de conclusie van een recent onderzoek.

Het rapport van de Horizon Media’s Why Group wijst uit dat het afsluiten van streaming abonnementen met reclame dit jaar in Amerika zevenvoudig is toegenomen. Daarbij werd door een derde van de mensen die een abonnement stop hebben gezet als reden genoemd dat ze over gingen stappen naar een goedkoper abonnement met reclames.

Voorlopig blijven abonnementen zonder reclames de standaard en de abonnementen met reclame de goedkopere optie. Toch zal het niet voor het eerst zijn dat opties die eens standaard waren worden verwijderd en vervolgens voor een extra prijs worden aangeboden. Zodra duidelijk is of, en zo ja hoe Amazon de huidige plannen gaat doorvoeren en wat dit betekent voor mensen die nu al een Prime abonnement hebben, laten we je dat uiteraard weten!