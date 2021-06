Amazon Prime Day smartphones: De 3 dikste koopjes - Apparata

Tijdens Amazon Prime Day gooit de webshop allerlei smartphones in de aanbieding. Dit zijn de 3 beste koopjes van vandaag.

Op 21 en 22 juni is het Amazon Prime Day, een prima dag om voor solide kortingen nieuwe spullen bij de webshop te kopen. Mocht je bijvoorbeeld nog op zoek zijn naar een nieuwe smartphone, dan weet Amazon daar wel raad mee. In dit artikel leggen we uit hoe je de kortingen kunt krijgen en welke koopjes je in je overwegingen mee zou moeten nemen. Stap één is hoe dan ook een Amazon Prime-abonnement afsluiten.

Amazon Prime nodig

Allereerst het voorwerk. Amazon Prime Day is een kortingfestijn voor Prime-leden. Dat wil zeggen dat je via de Amazon-website een abonnement op Amazon Prime moet afsluiten. Voor €2,99 per maand krijg je gratis bezorging op de volgende dag, de Prime videodienst, Prime Gaming en onbeperkte foto-opslag. Je kunt een gratis proefabonnement van 30 dagen nemen via de gelinkte pagina om ook de onderstaande kortingen te ontvangen.

Amazon Prime Day smartphone-koopjes

Dan voor de koopjes, tijdens Amazon Prime Day zijn een aantal smartphones in de aanbieding. Het zijn geen absurde kortingen van 50% of zo. Maar voor iedereen die toch al een nieuw toestel wilde aanschaffen, is dit het moment.

Om het overzichtelijk te houden hebben we 3 categorieën gemaakt; per smartphone-fabrikant één, met daaronder de beste aanbiedingen. Doorgaans zijn alle toestellen in de betreffende series in de aanbieding, dus check desnoods de webshop zelf voor extra info.

Tot slot, houd wel in de gaten dat Amazon graag de ‘korting’ berekent op basis van de adviesprijs, niet de daadwerkelijke prijs. Dat hebben we in dit artikel natuurlijk op de juiste manier gedaan.

Pocophone

Xiaomi Pocophone F2 PRO – Neon Blue, 6/128GB: €279 (33% korting)

Xiaomi Pocophone F2 PRO – Phantom White, 8/256GB: €309 (52% korting)

OnePlus

OP8T – 8/128GB: €366,75 (23% korting)

OP8 Pro – 8/128GB: €557,46 (19% korting)

OP N10 – 6/128GB: €224,13 (19% korting)

OP Nord – 12/128GB: €323,56 (19% korting)

OPPO